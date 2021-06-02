رد فعل سمير غانم حينما طلب خليجي ثري أن يشتري كل تذاكر احدى مسرحياته (فيديو)

روى المؤلف والمنتج أحمد الأبياري، في لقاء له ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم والمسرحيات التي قدماها سويا، وروى مواقف حدثت مع الفنان الراحل تكشف لأول مرة.

مسرحية سمير غانم

وأثناء حلوله ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة” للناقد طارق الشناوي، حكى الإبياري موقفا تذكره حدث خلال عرض إحدى المسرحيات خارج مصر.

وذلك حين طلب شخص خليجي أن يشتري كل تذاكر المسرحية لأنه يريد مشاهدة سمير غانم بمفرده.

ورفض القائمون على المسرح هذا الطلب الغريب، ولكنه مع إصرار هذا الشخص وسؤاله عن قيمة التذاكر صعد أحمد الأبياري وحكى لسمير غانم ما حدث فضحك ورفض الأمر.

وقال: “ما أروحله البيت أعرض ليه لوحده أحسن”.

وتابع الأبياري الحكاية، موضحا أن هذا الشخص اشترى تذكرة واحدة ودفع 20 ألف دولار ثمنا لها.

وعندما عرفوا بالأمر وأخبروا سمير غانم سألهم: “هو عاقل؟”، وطلب أن يراه، ليلتقي به ويؤكد له أنه لا يصح أن يشتري التذكرة بهذا المبلغ.

لكن ومع إصرار هذا الشخص على موقفه، وزع سمير غانم المبلغ على كل العاملين في المسرح.

وكانت المنية قد وافت سمير غانم أخيرا عن عمر يناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

هذا ونشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، صورة مؤثرة لتحذير تم تعليقه على باب غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، لتنبيه كل زوارها بعدم التحدث بأي شكل عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأكدت، إيمي، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أن “الورقة تم تعليقها بواسطة الفريق الطبي المعالج لدلال حرصا على وضعها النفسي الذي سيؤثر بشدة على مناعتها”.

وتظهر في الصورة، ورقة معلقة على باب غرفة دلال عبد العزيز في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة القاهرة، حيث تعالج من مضاعفات فيروس “كورونا”.

وكتب في الورقة: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”، في تحذير من خطورة إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

وشاركت إيمي في الوقت نفسه، جمهورها بصورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها، وكتبت: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.

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