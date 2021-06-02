مع خوان لابورتا رئيس برشلونة .. رانيا يوسف بفستان أصفر مكشوف الصدر تُشعل المواقع وتتوعد هؤلاء!

بفستانٍ أصفر مكشوف الصدر، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، صوراً لها مع مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

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وكتبت رانيا يوسف على الصور في حسابها بانستغرام: “انا مع أجمد رئيس نادي في العالم”.

لكنّ الجمهور لم يمرّ مرور الكرام على صور رانيا يوسف مع “لابورتا”، إذ أطلقوا وسماً مسيئاً لها، تصدر بعد نشرها صورا جمعتها برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

رانيا يوسف تتوعد

في المقابل، شنت رانيا يوسف، هجوما عنيفا على كل من شارك في الوسم المسيء، وتعودت بمقاضاة كل من شارك في الوسم.

ونشرت رانيا صورا لبعض التغريدات المسيئة لها عبر الوسم وعلقت بما نصه: (قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمة عادية.)

وتابعت متوعدة:(انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ pic.twitter.com/XI9lg7kTmf — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

خوان لابورتا

يشار إلى أن خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي، وذلك بعد غياب لأكثر من 10 سنوات بعد أن حصل على أكثر من 58 في المئة من الأصوات.

ووعد خوان لابورتا عقب فوزه برئاسة برشلونة أن يعمل على إبقاء ليونيل ميسي في النادي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في الأيام القليلة الماضية عن أحدث صفقاته الصيفية تحت قيادة خوان لابورتا، بانضمام كل من المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو والمدافع الإسباني إيريك غارسيا، لتدعيم صفوفه.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها فى رمضان الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة” أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس، من إخراج أحمد خالد موسى.