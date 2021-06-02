بالفيديو: محمد صلاح مرشح لنيل جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

شهدت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي حضور النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول “الريدز” وكذلك في عدد من الجوائز بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال منافسات الموسم المنصرم.

محمد صلاح وجائزة أفضل هدف

وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، عن ترشح المصري صلاح لعدد من الجوائز خلال منافسات الدوري المنقضي الأسبوع الماضي.

وقد تصدر اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في الموسم، وكذلك أجمل هدف سجله، حيث تم اختيار الهدف الذي ظهر فيه صلاح بهدفه في شباك منافسه وست هام يونايتد الذي سجله في شهر يناير من العام الجاري في منافسات الدوري الإنجليزي.

😲 𝐒𝐓𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 😲 Which of these 9️⃣ is your @premierleague Goal of the Season? 🗳 Vote: https://t.co/VFOZcAFoxI pic.twitter.com/qTXFlXifRs — Budweiser Football (@budfootball) June 1, 2021

فقد استطاع محمد صلاح من استلام كرة طويلة، ليقوم اللاعب بوضعها بطريقة رائعة في شباك مرمى منافسه وست هام.

منافسين محمد صلاح

وينافس عدد من النجوم في تلك الجائزة من أبرزهم اللاعب “جميس ماديسون” لاعب مركز خط الوسط في فريق ليستر سيتي الذي سجل هدف بطريقة رائعة في شباك فريق مانشستر سيتي.

وكذلك اللاعب “مانويل لانزيني” المهاجم في فريق وست هام يونايتد في مرمى شباك توتنهام، ولاعب وسط فريق مانشستر يونايتد البرتغالي “برونو فيرنانديش” في شباك مرمى فريق ليفربول الإنجليزي.

هدف محمد صلاح امام ويستهام مرشح لأفضل هدف في البريميرليج ⚽️👑 pic.twitter.com/uCwf4DhS0B — Liverpool بالعربى 🇪🇬🇵🇸 (@lfc_belaraby) June 1, 2021

ويضاف إلى القائمة حضور لاعب وسط فريق وست هام يونايتد “جيسي لينغارد” في مرمى شباك وولفرهامبتون، وإدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في شباك فولهام، المرشحين لتلك الجائزة.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

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وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

🚨عاجل – نجمنا محمد صلاح يترشح لجائزة لاعب الموسم في الدوري الانجليزي 2020/21. pic.twitter.com/XdW3mw6Vfx — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) June 1, 2021

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم المنصرم.

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