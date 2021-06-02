النائب أسامة العجارمة يعلن استقالته من مجلس النواب وينتقد هيمنة الملك على مصدر التشريعات

أعلن النائب في مجلس النواب الأردني، أسامة العجارمة، عن تقديم استقالته من المجلس، وذلك على إثر الإعلان عن تجميد عضويته لمدة عام بزعم تلفظه بكلمة “نابية” خلال جلسة برلمانية.

أسامة العجارمة يتحدث عن تشوهات دستورية

وقال النائب العجارمة، على صفحته الرسمية بفيسبوك، وفق ما رصدت “وطن”: “أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية وبالأخص العمل البرلماني”.

وأضاف العجارمة: “على رأس تلك التشوهات هو صلاحية الملك بحل مجلس النواب متى شاء وإن دل هذا على أمر انما يدل على أننا لا نزال نعيش أزمنة العبودية وأنه لن يحظى الشعب الاردني الحر يوماً بمجلس نواب حقيقي يمارس دوره بكل قوة وحرية”.

الشعب مصدر السلطات

وتابع العجارمة: “فهو مجلس أمة لا مجلس ملك وهنا تسمو الأصول على الفروع ويعلو الشعب دستورياً بصفته مصدر السلطات ولا يعلو على صفته أحد كائن من كان”.

وأكمل: “أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب أتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة اتقدم باستقالتي هذه والتي لا عودة فيها”.

استقالة أشعلت الأردن

وفي هذا السياق، أشعلت استقالة النائب العجارمة الأردن، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الهاشتاقات التي تصدرت الترند دعماً للنائب وتأييداً لموقفه.

الناشط أيمن العجارمة، علق قائلاً: “أول نائب في تاريخ مجلس النواب سيقدم استقالته من المجلس لانً رئيسه يتعامل مع النواب كعريف صف والنواب أمامه طلاب ابتدائي قيام جلوس”.

وأضاف: “لا حصانه لنائب وطن انتخبه الشعب ولا تحترم الحكومة قرارات المجلس أنه النائب أسامة العجارمة وأتوقع أن القرار لا عوده عنه ليبرئ ذمته من المجلس المزور”.

اول نائب في تاريخ مجلس النواب سيقدم استقالته من المجلس لانً رئيسه يتعامل مع النواب كعريف صف والنواب أمامه طلاب ابتدائي قيام جلوس ولا حصانه لنائب وطن انتخبه الشعب ولا تحترم الحكومه قرارات المجلس أنه النائب #اسامة_العجارمة وأتوقع أن القرار لا عوده عنه

ليبرئ ذمته من المجلس المزور — ايمن العجارمه 🇯🇴 (@aymanalmarie) June 1, 2021

في حين علقت “هيا” بالقول: “المجد لمن تلدهم أمهاتهم احراراً المجد لمن يقدّسون المبدأ والعدالة والحق المجد كل المجد لأسامة العجارمة الذي استغنى عن الشيء الذي لا يليق به بكلمة طز”.

المجد لمن تلدهم أمهاتهم احراراً.. المجد لمن يقدّسون المبدأ والعدالة والحق.. المجد كل المجد ل #اسامة_العجارمة الذي استغنى عن الشيء الذي لا يليق به بكلمة #طز. #كلنا_اسامه_العجارمة#الحريه_للامير_حمزه59#الأردن pic.twitter.com/Rlb6xXuv6U — 𓂆 هيا (@hyaalwi_che) June 1, 2021

وقال آخر: “حركتهم كلمة طُز وما حركتهم فيديوهات وصور دماء الاطفال والابرياء في فلسطين”.

حركتهم كلمة طُز وما حركتهم فيديوهات وصور دماء الاطفال والابرياء في فلسطين .#كلنا_اسامه_العجارمة . pic.twitter.com/D6yExW1dGS — ﮼دَعِد﮼البِلال . (@aldeellbelall) June 1, 2021

أما فريال فعلقت بالقول: “ما ودنا كرسي ولا ودنا منصب الله يشافيك ابو سيف ويرد عليك عافيتك وصحتك يا رب”.

ماودنا كرسي ولا ودنا منصب الله يشافيك ابو سيف ويرد عليك عافيتك وصحتك يارب #الله_يشافيك_اسامه_العجارمه #كلنا_اسامه_العجارمة pic.twitter.com/HuGdrVQZrb — FryalAlajarmah 🇯🇴💙 (@AlajarmahFryal) June 1, 2021

وقال ماجد: “لا تخلي الأعلام يخدعك أسامة العجارمة على حق لأنه حكومتنا ما بتيجي ألا بالعين الحمرا”.

لا تخلي الأعلام يخدعك أسامة العجارمة على حق لأنه حكومتنا ما بتيجي ألا بالعين الحمرا#كلنا_اسامه_العجارمة — ماجد (@JamrahMajed) May 31, 2021

قرار بالإيقاف

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأردني صوت مجلس النواب الأردني على قرارات لجنته القانونية والتي تنص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً.

وحسب مجلس النواب، فإن ذلك بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

كما وافق، في جلسة طارئة، على قرارات لجنته القانونية حرمان العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، كان قرر إحالة العجارمة إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما يقتضيه القانون بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة.

وأكد العودات، أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة البرلمان، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أحدثت قضية النائب الأردني أسامة العجارمة، تداعيات على مستوى العلاقة بين المكون العشائري وبين الدولة.

وحسب مراقبين، فإن ثمة أسباباً أخرى أكثر أهمية وعمقا أدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وتطورت الأحداث بعد أن هدمت قوة خاصة من الأمن الأردني، السبت، بيوت شعر (خيام) نصبتها عشائر العجارمة في منطقة ناعور جنوب غربي العاصمة عمّان، لاستقبال المتضامنين مع النائب أسامة العجارمة.

وخلق ذلك توتراً انعكس في صورة احتجاجات واشتباكات بين قوات الدرك وأبناء العشيرة الذين أعادوا بناء مضافتهم مرة أخرى.

وتزامن هدم بيوت الشعر مع تصريحات لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حذر فيها من “الدعوة إلى أي تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون”.

وشدد الوزير الأردني، على أن “الأجهزة الأمنية ستنفذ القانون، وتمنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عنه، وفق ما يتطلبه الموقف، وبما يحقق سيادة القانون، ويطمئن المواطن الأردني”.

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