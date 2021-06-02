الرادار الجديد في مصر
الرادار الجديد في مصر
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“الرادار الجديد” يثير الجدل بمصر وهذه حقيقة الصورة الفاضحة التي التقطها

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة أثارت جدلا واسعا، زعم متداولوها أنها التقطت بواسطة الرادار الجديد الذي تستخدمه وزارة الداخلية لرصد المخالفات بالصور، وأظهرت الصورة رجل وامرأة في وضع مخل.

صورة فاضحة التقطها الرادار الجديد

الأمر الذي دفع وزارة الداخلية المصرية للتعليق على الصورة وكشف حقيقتها بعدما أحدثت ضجة كبيرة.

وبحسب موقع (المصري اليوم) فقد كشفت مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص بجواره فتاة داخل إحدى السيارات الملاكي، يقوم بالتحرش بها جنسيا، وإن إحدى كاميرات المراقبة التابعة لأحد رادارات وزارة الداخلية على الطريق قامت بالتقاطها.

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هذا وقال المصدر إن الكاميرات التي تم تركيبها على المحور طريقي السويس والدائري تعمل منذ 6 أشهر. وتظهر شخصية سائق المركبة ومن بجواره ورقم السيارة التي يقودها فقط.

مؤكدا أن ما جرى في الصور المتداولة هو إعادة تركيب لصورة فتاة بجوار السائق (فوتوشوب).

وتابع المصدر أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة فقط التي تطلب هذه الصورة في حالات سرقات السيارات أو ارتكاب تلك المركبات أي جرائم.

مؤكدا أنه لا يمكن أن تسرب الداخلية صورًا تسيء للمواطنين، موضحا أن الجهات الأمنية ستقوم بتتبع مصدر نشر تلك الصورة الفوتوشوب وسوف يتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى جهات التحقيق.

وفي سياق آخر وتعقيباً على تداول صورة لسيدة مصرية تحمل طفلة وتستجدي بها الناس في شوارع القاهرة، كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الثلاثاء، ملابسات الواقعة التي تم تداولها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت الداخلية في بيان صادر عنها صباح أمس أنه (في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لسيدة تحمل طفلة وتقوم باستجداء المارة في التجمع الأول.. وعليها تعليقات أن الطفلة ليست كريمتها»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتبين أنها (ربة منزل بالجيزة) وبصحبتها “طفلة”- 10 أشهر- وقررت أنها كريمتها «قدمت ما يفيد ذلك»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»

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