هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بإيحاءات جريئة وقُبلة !

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الرياضية الفارهة، وظهرت بجانبها بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

هيفاء وهبي وسيارتها الحمراء

ونشرت هيفاء وهبي عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أطلت خلالها بملابس (كاجوال)، مرتديةً بنطالاً وتيشرت ونظارة شمسية.

والتقطت هيفاء صورها بجانب سيارتها اللامبورجيني الرياضية الحمراء التي استعرضتها من أكثر من زاوية.

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وعلى الرغم من آلاف التعليقات على الصور، إلا أن هيفاء وهبي تجاهلتهم جميعاً وردت فقط على خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، والذي وضعت له إيموجي (قبلة)، بعدما وضع لها إيموجي (قلب).

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وفي سياق آخر، أصدر القضاء المصري الأحد الماضي قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لاستعادة أموالها المنهوبة.

بحسب وسائل إعلام محلية، فقد أمرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة هيفاء وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال الفنانة اللبنانية أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء.

وتقدم الوزيري باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي باسترجاع أموالها المسروقة.

ووجهت هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها بعد فوزه بالقضية ونشرت صورته عبر خاصية “الستوريز” على حسابها عبر تطبيق “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحدهم وهو يشير بيده بعلامة النصر.

وكانت هيفاء وهبي قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين ساندت الشعب الفلسطيني، تزامناً مع صمت حكام العرب على ماجرى في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين من الآن، من قصف إسرائيلي خلف أكثر من (227) شهيداً في عدوان وحشي استهدف الفلسطينيين.

ووصفت الفنانة هيفاء وهبي ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية.

وقالت في تغريدة عبر (تويتر): (الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهله).

ولاقت تغريدة هيفاء وهبي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، من تعليقات صاحبت تغريدتها وسط صمت حكام العرب الذين اكتفوا في بيانات الإدانة فقط.

ووصف بعض المغردين الفنانة اللبنانية بانها (فخر العرب).

ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية

الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021

وقال بعض المغردين ان ما قالته هيفاء وهبي عن ما يحدث في غزة لم يقله ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

(لن تصبحي هيفاء وهبي)

وفي سياق آخر، أثارت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، مؤخراً جدلاً حول علاقتهما، بعد ظهورها بفيديو وهي تقلد والدتها بطريقة غنائها أغنية “لقيت الطبطبة” للفنان الإماراتي حسين الجسمي مع ابنتها دانييلا

واتهم المتابعون زينب فياض بتقليد والدتها هيفاء وهبي، خاصة أنها تملك نفس نبرة صوتها، وتتحدث مثلها.

واعتادت زينب فياض الظهور عبر السوشيال ميديا مع ابنتيها وهما تلعبان وترقصان، وغنت أول مرة لوالدتها أغنية “توتا توتا” بعد الكثير من الجدل حول علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي، وعلقت حينها: “الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم”.

وأثارت حينها زينب فياض تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينها وبين والدتها.

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها غير المتوقعة عن والدتها هيفاء وهبي، حيث أشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع “التواصل الاجتماعي.

وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، على فضائية “إم بي سي 4” أن كل الذي يتابعونها على “السوشيال ميديا” بسبب والدتها.

وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء وهبي تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: “يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها”، فردت عليها في الحال قائلة لها: “إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

ليلى أحمد تكشف علاقة هيفاء بابنتها

وأثارت الناقدة الكويتية ليلى أحمد في وقت سابق، جدلاً واسعاً بعدما كشفت طبيعة علاقة هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض، وقالت إنها مجرد “شو إعلامي” للتسويق.

وقالت ليلى أحمد خلال ظهورها عبر برنامج “عالسيف” على قناة atv إنه لا يوجد دليلاً على وجود قطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها، مضيفة: “أعتقد أن سبب وصول عدد متابعين زينب إلى 833 ألف متابع عبر انستجرام، فقط لأنها ابنة هيفاء وهبي وتشبهها ولديها إطلالة وحلاوة وخفة دم هيفاء وأيضاً ناضجة وتقيلة مو مخروشة”.

وتابعت ليلى أحمد: “هما غير منقطعتان عن بعض وما يحدث جزء من التسويق والماركتنج، فالبنت حرة وكبيرة وهيفاء مستقلة وقادرة على أن تتواصل مع ابنتها”.

واختتمت مؤكدة: “إذن الموضوع ماركيتنج وهما يتواصلون من غير ما يظهرون لأنه لا يوجد أي مبرر للقطيعة وهيفاء تدعم ابنتها ولا يوجد منطق لاستمرار القطيعة وهي صغيرة ممكن لكنها كبرت”

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