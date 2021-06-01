ليفاندوفسكي يشتكي كثرة المباريات ويفتح الباب أمام رحيله عن البايرن ميونيخ

اشتكى المهاجم الهولندي ليفاندوفسكي اللاعب في فريق بايرن ميونيخ الألماني وهداف الدوري من كثرة المباريات خلال السنوات القليلة المقبلة مع فريقه ومنتخب بلاده.

ليفاندوفسكي والتعافي

وبين اللاعب ليفاندوفسكي في مقابلة له مع صحيفة “التايمز” البريطاينة، بأن كثرة المباريات، سيؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة للاعبين في الظهور بأفضل مستوياتهم بسبب قصر فترة التعافي، والتعرض للإصابات نتيجة ذلك.

"بايرن نادٍ عظيم، المدينة أيضًا رائعة، لكني لدي فضول بتعلم لغة جديدة وثقافة جديدة" 🧐 روبرت ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف بايرن ميونخ 👀 عمالقة إنجلترا وإسبانيا يرغبان في ضم المُهاجم الذي يعرف جيداً طريق الشبكة وكيفية تسجيل الأهداف 😍 pic.twitter.com/vFm9YnFkRs — BelGoal.com 🇵🇸 (@BelGoalCom) May 31, 2021

وأردف، ” المستوى سيتأثر بدون أدنى شك، عندما يتعرض اللاعبون لضغط كبير، فنحن بشر ولسنا آلات ولا يمكن أن نلعب كل يوم بأعلى المستويات”.

ليفاندوفسكي والمشكلة الكبيرة

وأضاف الهولندي ليفاندوفسكي المتوج بالكرة الذهبية في عام 2020 كأفضل لاعب في العالم، قائلاً: ” بالنسبة لكرة القدم ستكون هناك مشكلة كبيرة في البقاء على القمة لسنوات عديدة، لأنه في الوقت الحالي أو حتى في العامين القادمين، نتيجة العدد الكبير من المباريات”.

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واستكمل، ” حتى أن المشجعين، أعتقد أن وجود عدد كبير من المباريات سيكون مملاً بالنسبة لهم، كما أن انتظار الوقت الطويل للمباريات، سيكون هناك توقعات أعلى من قبلهم “.

وتابع ليفاندوفسكي، ” سينخفض مستوى عدد المباريات، حيث من غير الممكن اللعب بهذا المستوى العالي في عدد كبير جدًا من المباريات”.

قام لاعبي المنتخب البولندي بممر شرفي لـ ليفاندوفسكي بعد كسر الرقم القياسي غيرد مولر في الدوري الألماني pic.twitter.com/gWULZMtAzK — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) May 26, 2021

وعن مستقبله، أوضح ليفاندوفسكي، قائلاً: ” إنني منفتح أمام كل الخيارات، لكنني أشعر بأفضل حال داخل النادي والمدينة الرائعة، فهو من أفضل الأندية في العالم”.

ويعلق منتخب هولندا الآمال على اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، في قيادة منتخب بلاده نحو نهائيات بطولة اليورو 2020 والمؤهلة لمونديال كأس العالم والذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة 2022 المقبل.

وخاض المهاجم البولندي نحو 60 مباراة مع نادي البايرن ميونيخ ومنتخب بلاده، منذ استئناف شهر مايو العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.

هدافي الدوري الألماني

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري أسطورة الكرة البولندية مسجل الأرقام القياسية روبرت ليفدوفسكي برصيد 41 هدافاً والمتوج بهداف الدوري مع فريق بايرن ميويخ.

وجاء في المرتبة الثانية من الترتيب أندريه سيلفا الذي يلعب في صفوف فريق فرانكفورت برصيد 28 هدفاً، ويليه في المركز الثالث اللاعب النرويجي هالاند في صفوف دوتموند برصيد 27 هدفًا.

أما في رابع الترتيب جاء اللاعب أندري كراماريتش مهاجم فريق هوفنهايم برصيد 20 هدفًا، متساويًا برصيد الأهداف مع اللاعب فوتر فيغورست مع فريق فولفسبورغ.

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