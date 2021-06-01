لولوة الخاطر تُفحم مذيعة (سكاي نيوز) في أقوى رد قطري بشأن أموال إعمار غزة

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق جزء من حديث مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة لولوة الخاطر، مع مذيعة (سكاي نيوز) الإنجليزية حيث ردت فيه على الجدل المثار بشأن أموال إعادة إعمار غزة حيث تعهدت قطر بدفع نصف مليار دولار.

لولوة الخاطر

لولوة الخاطر وفي ردها أرجعت ذلك إلى أصل المشكلة وهي “التطهير العرقي الذي حدث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة”.

مقابلة "سكاي نيوز" مع سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية حول الأوضاع في فلسطين 🇵🇸 @Lolwah_Alkhater #مرسال_قطر pic.twitter.com/ubXE9iQ7aK — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) May 30, 2021

وأضافت الخاطر “أننا لا نتحدث عن جانبين، نحن نتحدث عن دولة نووية تملك أقوى الجيوش في العالم، وعن شعب مشرد لا يملك دولة وظل يعاني لعقود. الأطفال الذين قُتلوا فلسطينيون، أولئك الأطفال لم يكونوا من حماس”.

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وتابعت: “وأذكر الجميع بأن المسألة ليست إسرائيل وحماس، المسألة بشكل أساسي هي نضال الشعب الفلسطيني خلال 73 عاماً”.

وأكدت الخاطر أن بلادها خصصت نصف مليار دولار لإعادة الإعمار، وسيخصص ذلك لبناء المنازل التي هدمت.

بالإضافة إلى بعض المرافق الأخرى التي تضررت مثل المستشفيات. كما سيذهب جزء من المبلغ لقطاع الكهرباء.

ونفت الخاطر ما يردده الإعلام العبري من أن الأموال القطرية ستذهب لتعزيز قدرات حماس العسكرية.

وقالت في رد وصفه النشطاء بأنه الأقوى في هذا الشأن:(إن قطر تمارس تدقيقا على المساعدات، إضافة إلى أن تلك المساعدات تتم من خلال الأمم المتحدة، وهذا يبدو لا يتم إلا بموافقة إسرائيل.)

إسماعيل هنية وأمير قطر

ويشار إلى أنه قبل أيام أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية إسماعيل هنية عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، لتخصيص 500 مليون دولار من الجانب القطري للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال هنية في تصريح: “تلقينا اليوم الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل”.

وتابع: “إننا نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار”.

واليوم، الثلاثاء أيضا وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجه الرئيس السيسي بتحرك مصري سريع في كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

ووجهت مصر دعوة عاجلة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

ووفقا لموقع صحيفة “الأهرام” المصرية وقناة “اكسترا نيوز”، يهدف الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة للخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ورؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية”.

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