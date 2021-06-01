ريال مدريد يتواصل مع مدربين خارج التوقعات لخلافة زيدان

بدأت إدارة ريال مدريد الإسباني في المساعي الحثيثة من أجل البحث عن مدرب جديد ليحل بديلاً عن المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، الذي أعلن استقالته من قيادة تدريب الفريق الملكي مع نهاية الموسم المنصرم.

ومنذ إعلان قبول استقالة زيدان من إدارة ريال مدريد، وبدأت بعدها الشائعات بربط العديد من أسماء المدربين بنادي الملكي الإسباني.

أنطون مينا (كادينا سير): أنشيلوتي انصم لقائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد، النادي يفكر في إعادته. pic.twitter.com/iL37tyHbkM — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 31, 2021

وقد ربط اسم المدرب الإيطالي أليغري ماسميو أليغري بالنادي، لكنه تعاقد مؤخرًا مع نادي يوفنتوس كبديل عن المدرب أندريا بيرلو الذي تم إقالته من تدريب فريق السيدة العجوز.

مرشحو تدريب ريال مدريد

وقد طرحت العديد من التقارير الصحفية، أسماء لتدريب فريق ريال مدريد من أبرزهم الإيطالي أنطونيو كونتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس.

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لكن المفاجأة هو ما كشفته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية عن طرح ريال مدريد اسم المدرب كارليتو كأحد الأسماء المفضلة في قائمة المرشحين لخلافة زيدان، وهو ما يتمتع به المدرب من الخبرة الطويلة في عالم التدريب بالإضافة إلى درايته بسياسة وخصوص الفريق الملكي.

ريال مدريد والضوء الأخضر

وأردفت الإذاعة الإسبانية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق لبدء المفاوضات مع مدرب فريق الميلان التاريخي لجس نبضه وإقناعه بفكرة العودة، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

🚨 سيرو لوبيز (كوبي): ريال مدريد يستبعد كونتي وراؤول من قائمة المرشحين لتدريب الفريق. pic.twitter.com/RZBeBCtssm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 30, 2021

وهو يتوافق مع أفكار ورؤية رئيس النادي المستقبلية في ظل الأزمة المالية التي ستعقيه في شراء عدد من الصفقات الهامة للفريق، إلى جانب التزامه بدفع الديون المتراكمة لترميم قلعة ملعب “البيرنابيو” التي شارفت على الانتهاء.

زيدان وقرار الرحيل عن ريال مدريد

وقد أعلن المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان الرحيل عن ريال مدريد للمرة الثانية خلال عامين ونصف، بعد فشله في المرة الثانية من حصد أي من الألقاب.

رغم كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق خلال الموسم المنقضي، الخروج من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي أمام فريق تشيلسي في دور النصف النهائي من البطولة.

زيدان في رسالة حزينة لجماهير ريال مدريد عبر صحيفة أس 🗣 💬"نسوا كل شيء.. لم يعد ريال مدريد مؤمنا بي" pic.twitter.com/oRMMSALxr9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 31, 2021

وعلق زيدان عن أسباب رحيله عن ريال مدريد في رسالة وداع لجماهير ريال مدريد، قائلاً: ” لنادي لم يوفر لي الدعم لبناء مشروع ما على المدى المتوسط أو الطويل”.

وأردف زيدان، “أعرف كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد، وأعلم أنه عندما لا تفوز يجب أن ترحل. ولكن هنا تم نسيان شيء واحد مهم للغاية، لقد تم نسيان كل شيء حققته”.

وأضاف، ” لقد غادرت، لكنني لم أقفز من القارب ولم أتعب من التدريب، في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف من الانتصارات والعديد من الألقاب شعرت أن الفريق بحاجة إلى خطاب جديد للبقاء في القمة، ولكن اليوم الأمور مختلفة، سأغادر لأنني أشعر أن النادي لم يعد يمنحني الثقة التي أحتاجها”.

ألقاب زيدان

وحقق زيدان خلال فترة تدريبه لفريق ريال مدريد الإسباني 11 لقبًا خلال مسيرته التدريبية مع الفريق الملكي في كافة المسابقات على صعيد الدوري والأندية والسوبر ودوري أبطال أوروبا.

🚨 زيدان: لقد أمضيت عشرين عامًا هنا، ريال مدريد هو أجمل شيء حدث لي وأنا مدين به لفلورنتينو بيريز. 💔😔 pic.twitter.com/FXufuL0ISj — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 30, 2021

لكنه استطاع الخروج هذا الموسم بنتيجة جيدة نظرًا للموسم السيئ الذي عانى منه الفريق، من الوصول إلى المركز الثاني من تدريب الدوري الإسباني.

وكان أخر الفرق التي نافست في الصراع على لقب الدوري أمام جاره أتلتيكو مدريد، الذي توج باللقب بعد تحقيقه الفوز في مباراة الأخيرة أمام بلد الوليد الهابط بهدفين مقابل هدف وحيد.

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