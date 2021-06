رسميًا: ريال مدريد يعلن التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” 61 عامًا، ليعود من جديد لقيادة تدريب الفريق الملكي لمدة ثلاثة سنوات، كبديل عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بأن المدرب الإيطالي أنشيلوتي سيوقع على عقد لمدة ثلاثة سنوات مع فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ينتهي العقد في صيف عام 2024.

وقد نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاقده مع الإيطالي أنشيلوتي لتدريب الفريق، بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل بشأن عودة المدرب من جديد إلى قلعة “سانتياجو برنابيو”.

وكتب المدرب الإيطالي أنشيلوتي بعد إعلان تعاقده مع فريق ريال مدريد في تغريده له عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” بينما استمتعت بالتواجد في إيفرتون، أتيحت لي غير متوقعة”.

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021