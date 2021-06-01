ريال مدريد والتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد والتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي
Imageرياضة

رسميًا: ريال مدريد يعلن التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

كتب وطن
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أعلن نادي ريال مدريد تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” 61 عامًا، ليعود من جديد لقيادة تدريب الفريق الملكي لمدة ثلاثة سنوات، كبديل عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد و كارلو أنشيلوتي

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بأن المدرب الإيطالي أنشيلوتي سيوقع على عقد لمدة ثلاثة سنوات مع فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ينتهي العقد في صيف عام 2024.

تصريح  كارلو أنشيلوتي 

وقد نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاقده مع الإيطالي أنشيلوتي لتدريب الفريق، بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل بشأن عودة المدرب من جديد إلى قلعة “سانتياجو برنابيو”.

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وكتب المدرب الإيطالي أنشيلوتي بعد إعلان تعاقده مع فريق ريال مدريد في تغريده له عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” بينما استمتعت بالتواجد في إيفرتون، أتيحت لي غير متوقعة”.

وأردف، ” أعتقد أنها خطوة صحيحة بالنسبة لي ولعائلتي في هذا الوقت، بأن أنضم إلى ريال مدريد”.

ريال مدريد والمستوى البدني

وفي ذات السياق فقد كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن عودة المعد البدني أنطونيو بينتوس بشكل رسمي، مجدداً إلى فريق ريال مدريد، لتولي ملف اللياقة البدنية داخل القلعة البيضاء، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان من ضمن أبرز أسباب خروج ريال مدريد في الموسم المنتهي 2020-2021 دون حصد أي من الألقاب، بسبب المستوى البدني الذي عانى منه الفريق طيلة الموسم وكثرة الإصابات والغيابات لنجوم تشكيلة ريال مدريد الأساسية.

وقد أعلن المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان استقالته من تدريب فريق ريال مدريد يوم الأحد الماضي مع نهاية هذا الموسم، الذي فشل في تحقيق أي من الألقاب للفريق الملكي إلى جانب المعاناة التي مر بها مع كثرة الإصابات.

نتائج ريال مدريد خلال الموسم

واحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الثاني من الترتيب برصيد 84 نقطة، خلال منافسات الموسم المنصرم، خلف فريق أتلتيكو مدريد الذي نجح بالتتويج باللقب لأول مرة منذ عام 2014م.

كما وخرج فريق ريال مدريد من الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي الذي توج بلقب الأبطال هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز على منافسه مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

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