تفاصيل ترتيب الدوري المصري .. الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة

يواصل فريق الزمالك المصري في الحفاظ على عرش الصدارة بفارق كبير في النقاط عن منافسه وغريمه حامل اللقب السابق فريق الأهلي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الأول من الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

سموحة والمصري

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بعد تعادل الزمالك مع الجونة سلبيًا. إليكم جدول ترتيب الدوري المصري👇 pic.twitter.com/ntOk2jVCYM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 30, 2021

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

طلائع الجيش والجونة

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.

وتساوى كلاً من فريق غزل المحلة والجونة في المركزين الحادية عشر والثاني عشر من الترتيب بنفس رصيد النقاط مع طلائع الجيش.

وفي المركز الثالث عشر جاء فريق المقاولون برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي الذي جاء في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

واحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء فريق وادي دجلة برصيد 18 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء فريق الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 هدفًا، متساويًا مع اللاعب ياسر أحمد ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بنفس رصيد الأهداف.

أما في المركز الثالث أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا، بينما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق المصري البورسعيدي عمر جمال برصيد 10 أهداف متساويًا مع اللاعب عمرو جمال لاعب طلائع الجيش.

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