بالصور: فريق “هاماربي” يرفع العلم الفلسطيني خلال تتويجه بكأس السويد

شهدت احتفالات فريق هاماربي السويدي خلال مراسم التتويج بكأس السويد لكرة القدم، رفع الفريق العلم الفلسطيني تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

هاماربي والعلم الفلسطيني

وقد تفاعل النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور الفريق هاماربي السويدي وهو يرفع العلم الفلسطيني تعبيرًا عن تأييدهم لتلك الخطوة.

مباراة هاماربي وهاكين

وانتهت مباراة فريق هاماربي ومنافسه هاكين النهائية لكأس السويد لكرة القدم بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين.

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ولكن فريق هاماربي نجح في تحقيق الفوز على نظيره هاكين بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليتوج بلقب كأس السويد لهذا الموسم.

The Swedish football team #Hammarby raised the Palestinian flag as they celebrated their win of the #Swedish Cup yesterday. Football-wins for #Palestine!♥️🇵🇸 pic.twitter.com/3UNNht6S79 — BCP.PALETINE (@BPaletine) May 31, 2021

طرد لاعب هاكين

وشهدت الأحداث الإضافية من الوقت الإضافي بين الفريقين، وسط المنافسة الشديدة طرد لاعبين من كلا الجانبين، فقد كان الطرد الأول للاعب ألكسندر “يريمييف” في الدقيقة ال 104، بينما طرد لاعب فريق هاماربي “ييبي أندرسن” في الدقيقة 120.

نجوم كرة القدم والتضامن مع فلسطين

ولم تكن اللفتة الأولى التي قدمها فريق “هاماربي” السويدي برفع العلم الفلسطيني للتضامن مع القضية الفلسطينية، وسبق وأن قام لاعبا ليستر سيتي حمزة شودري.

وزميله وويسلي فوفانا علم فلسطين خلال احتفالات تتويج فريقهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي منتصف شهر مايو/أيار الماضي، الذي نال التفاعل الكبير عبر مواقع التواصل.

كما وتداول النشطاء مقطع فيديو للنجم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي علم فلسطين ليرفعه داخل ملعب الاتحاد في العاصمة البريطانية، أثناء تتويج الفريق السماوي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتتولى حجم الكبير لنجوم ومشاهير كرة القدم في كافة الأندية العربية والعالمية تعبيرًا عن تضامنهم والوقوف بجانب القضية الفلسطينية، كالنجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر سيتي الذي رفع علم فلسطين داخل ملعبه بعد الحصول على العلم من أحد مشجعي الفريق.

نادي هاماربي

فريق سويدي رئيسه هو زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان يحقق كأس السويد 😍🔥#Hammarby #ibrahimovic pic.twitter.com/of3KGtiR3d — زيـاد الحِـمدي (@Ziad_Alhemdi) May 30, 2021

ويأتي خطوات التضامن مع فلسطين وقضيته العادلة، عقب الأحداث الأخيرة في شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وقضية حي الشيخ جراح التي أخذت الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تهديد الاحتلال بتهجير أهالي تلك البيوت ومصادرتها.

هاماربي والترتيب في الدوري

ويحتل فريق هاماربي في الثامن من ترتيب الدوري السويدي برصيد 11 نقطة، بفارق كبير عن صاحب صدارة الترتيب فريق مالمو برصيد 20 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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