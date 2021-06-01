تركي آل الشيخ طار فرحاً .. آمال ماهر تصدم جمهورها بهذا الخبر عن خطيبها!

أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر، صدمة بين جمهورها بعدما أعلنت فسخ خطوبتها بعد أسابيع فقط من الإعلان عنها.

آمال ماهر: كل شيء نصيب

وعبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، كتبت آمال ماهر: (كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء).

واستشعر جمهور آمال ماهر بطريقتها في إعلان فسخ الخطوبة أنها حزينة، وسارعوا إلى مواساتها، فجاء في التعليقات: (بدو بعد 100 سنه تيوصل لربعك).

وعلق آخر: (ولا يهمك يا حبيبتي، انتي لسة صغيرة والعمر قدامك لسة بدري.. بكرة تلاقي ابن الحلال الي يصونك ويعرف قيمتك ويوديكي المالديف).

واستوحى آخرون عبارات من أغانيها لمواساتها، فكتب متابع: (سكة السلامة يا امال احنا لسة هننوح).

وكتبت الفنانة أشرقت: (اللى قادرة عالتحدى والمواجهه واللى قادرة بصوتها تعلن احتجاجها).

وسخر آخر في تعليقه متسائلاً: (ده اعلان عن عروسة شاغرة يعني؟ ولا دعوة للصحف للبحث عن كواليس؟).

خطوبة آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد فاجأت جمهورها في إبريل الماضي بإعلان خبر خطوبتها بشكل مباشر أثناء بث مباشر عبر “انستجرام”.

ونشرت آمال ماهر فيديو عبر تقنية “اللايف” على حسابها عبر “انستجرام” أثناء إجراء لقاء معها، رفعت خلاله يدها لتستعرض دبلة الخطوبة، وتقول: “حصل”.

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وتطلب المذيعة تفاصيل أكثر من آمال ماهر حول خطوبتها، فتجيب: “هو رجل أعمال مصري، خارج الوسط الفني، ونستعد للزفاف قريباً”.

وتابعت: “أشكر جداً اهتمام الجمهور أنهم يريدون أن يعرفوا آخر أخباري أولاً بأول”.

هجوم بطرق غير شرعية

وفي سياق آخر، تعرضت آمال ماهر لهجوم كبير بطرق غير شرعية، كشفت تفاصيله عبر بيان على صفحتها الرسمية بتطبيق “إنستجرام”.

وقالت آمال ماهر في البيان: “حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي”.

وأوضحت أن سبب هذا الهجوم الكبير بغرض إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا.

وسبق أن تفاجأ الجمهور قبل أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية لآمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ولم تتضح حينها الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

وكان الإعلامي المصري محمد الغيطي قد كشف في عام 2018، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي “تركي آل الشيخ” قد تزوج سرا بآمال ماهر.

وقال “الغيطي” خلال تقديمه برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “LTC” حينها، إن ابتعاد ماهر عن الغناء خلال الفترة الأخيرة، كان بسبب زواجها من تركي آل الشيخ.

وأوضح أن آل الشيخ كان يضع طائرة خاصة تحت تصرفها، كاشفا أن بعض المراقبين، شاهدوا آمال وهي تغادر الطائرة الخاصة.

وذكر “الغيطي” أن أحد الملحنين المقريبين من “آل الشيخ”، ذكر له أن الأخير قال لـ”آمال”، أنه سيجعل أشهر. مطربي العالم العربي يغني لبرج الحوت، كون أن “آمال” من مواليد هذا البرج.

وأضاف: “هذا ما دفع عمرو دياب للغناء لبرج الحوت، في ألبومه الجديد، الذي كتب آل الشيخ معظم أغانيه قبل أن ينتجه بحوالي مليون دولار و4 سيارات لدياب”.

يشار إلى أن آمال تعرضت للضرب على يد تركي آل الشيخ في نفس العام مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي. ضده لقسم شرطة المعادي.

وذكرت الفنانة في بلاغها أن “المسؤول السعودي قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وبحضور عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضًا”، بحسب قولها.

محمد ضياء وآمال ماهر

وفي بداية مشوارها الفني، تزوجت آمال من الملحن محمد ضياء، لكن الزواج لم يدم سوى عام أنجبا خلاله إبنهما عمر، وذلك بعدما علمت الفنانة المصرية بأنه تزوج شقيقة الفنانة السورية أصالة وبدأت الوساطات بين الاثنين في محاولة إما للصلح أو إنهاء العلاقة بالطلاق.

ورفض ضياء حينها كل الوساطات مؤكدا تمسكه بآمال ماهر التي اضطرت للجوء إلى محكمة وطلبت الخلع منه رغم انجابها وأعلنت أمام الجميع أنها مستعدة لرد كل شيء بما في ذلك المهر، الذي تقاضته وهو 110 آلاف جنيه منها 40 ألف جنيه مقدم صداق، و70 ألف جنيه كمؤخر عن 12 شهراً من الزواج.

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية حينها أن المحكمة منحتها الطلاق في النهاية مقابل التنازل عن كل حقوقها.

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