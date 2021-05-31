يحيى السنوار يكشف رسالة السيسي عبر عباس كامل فما قصة الرقم “1111” وتحويل غزة إلى دبي

انتشرت عبر مواقع التواصل مقابلة مصورة لرئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، كشف فيها تفاصيل لقائه برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل اليوم، الاثنين، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يحيى السنوار: مقاومتنا بألف خير

وقال يحيى السنوار في مقابلته إنه ناقش مع المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار (وكبح العدوان عن شعبنا، وأكّدنا أنّ مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان.)

كما دعا رئيس حماس في غزة المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى.

مشيراً إلى أنهم ناقشوا مع الوفد المصري ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار.

تحويل غزة إلى دبي جديدة

واستطرد السنوار في حديثه:(أكدنا للوفد المصري ضرورة كسر الحصار مرة واحدة وللأبد عن قطاع غزة.)

لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوفد المصري وعد بإحداث تغيير كبير في غزة وبتحويلها إلى دبي جديدة على ساحل المتوسط.

وتابع قائلاً: “نحن نفرض أنفسنا وقضيتنا على طاولة العالم ونحن شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه”.

واستكمل: “نحن على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع”.

ماذا قصد السنوار بالرقم 1111

وفي سياق متصل، قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، إن حركته واثقة من انتزاع حقوق الأسرى.

وأردف السنوار: “واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا”. دون أن يذكر أي تفاصيل أو دلالات حوله.

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وشدد السنوار في حديثه على رفض حماس القاطع أي اشتراطات بموضوع تبادل الأسرى، ولا علاقة لهذا الموضوع بأي تخفيف أو أي إعمار أو كسر حصار لغزة.

مشيراً إلى عدم وجود مانع لديهم أن يسير المساران بشكل متوازٍ، لكن أيّ ربط بينهما مرفوض رفضًا قاطعًا. حسب قوله.

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية قال السنوار: “سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة”.

وكان رئيس المخابرات المصري عباس كامل، وصل الاثنين، إلى قطاع غزة، ضمن جهود تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المسؤول المصري في جعبته ثلاثة ملفات، وهي تثبيث وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إعمار غزة، وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

والتقى عباس كامل، بقيادة حركة حماس بمن فيهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، في فندق المشتل في مدينة غزة.

وبعد اجتماعه بقيادة حماس، التقى عباس كامل بقادة الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ومساء الأحد، بحث عباس كامل، مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ملف التهدئة وقضية تبادل الأسرى.

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