محكمة أوروبية تعلن خضوع الفيفا واليويفا للتحقيق بسبب السوبر ليغ

أعلنت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي عن خضوع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” للتحقيق بسبب منعهما إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” تحت بند مكافحة الاحتكار.

السوبر ليغ والدوى القضائية

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان رسمي لها نشر اليوم الإثنين، جاء فيه: ” أندية السوبر ليغ قررت مقاضاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لانتهاكهما قوانين المسابقة”.

وأردفت المحكمة ، ” أن الهدف من القضية هو التوضيح ما إذا كانت الأحداث الرياضية التي تنظمها الفيفا والاتحاد الأوروبي تنهك قواعد المنافسة الحرة أم لا”.

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وبين بيان المحكمة الأوروبية، أنها ستقوم بالفصل في مدى أحقية اليويفا والفيفا في منع وحظر إقامة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، ومعرفة مدى أحقية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في إصدار العقوبات على الأندية المشاركة في البطولة.

La CGUE dovrà in sostanza decidere se UEFA e FIFA abbiano violato gli art.101-102 del TFUE ("Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"). pic.twitter.com/iX8jFJdyBl — Antonio Alicastro (@antoalicastro) May 31, 2021

وأضح البيان، أن المحكمة الأوروبية تستعد للبت في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفيفا واليويفا، بشأن سوء استخدامهم لكيانات المناصب في التحكم والتوزيع العادل لحقوق البث والتلفزة وتنظيم البطولات.

محكمة مدريد والدعوى القضائية

وقد تقدمت محكمة مدريد الإسبانية الشهر الماضي، طلبًا إلى محكمة العدل الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الفصل في النزاع القائمين على مشروع الجديد دوري السوبر الأوروبي والفيفا واليويفا.

وقد رفعت الفرق المؤسسة دعوى قضائية ضد الأخير من أجل انتهاكهم مبدأ المنافسة الرياضية الحرة.

الانسحاب من مشروع السوبر ليغ

وقد أعلن 12 ناديًا أوروبيًا بشكل مفاجئ المشاركة في تنظيم دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، مما لقى ذلك الاحتجاجات والتهديدات من قبل جماهير تلك الأندية والذين عبروا عن غضيهم من تلك الخطوة.

مما أدى ذلك إلى إنسحاب تسع أندية انسحابها وهي : ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي، وأرسنال وأتلتيكو مدريد، وميلان، وإنتر ميلان.

🚨—الـ UEFA يفتح ملف الإجراءات التأديبية على ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس فيما يتعلق بمشروع "السوبر ليغ". pic.twitter.com/CLDPnZaVnE — Curva Juventus (@CurvaJ) May 25, 2021

فيما تبقى نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكين في المشروع، وأكدت في بيانات لها أنها لن تنسحب من دوري السوبر ليغ.

وأدت تلك الخطوة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي “اليويفا” بفتح تحقيق تأديبي، حيث من المتوقع أن تحرم تلك الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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