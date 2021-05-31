مرض خطير يهدد ليان عبدالله شقيقة مودل روز بفقدان بصرها!

أثارت مشهور السوشيال ميديا السعودية ليان عبدالله، شقيقة الفاشينستا مودل روز، ضجة واسعة بين متابعيها بعدما كشفت عن إصابتها بمرض خطير يهددها بفقد بصرها للأبد.

التهاب قد يؤدي إلى العمى!

ونشرت ليان عبدالله فيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات)، وقالت إنها تعرضت لوعكة صحية تسببت في نقلها للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وكشفت ليان عبدالله أنها تعاني من التهاب شديد في الأذن الوسطى تسبب لها في حالة دوار، وتدخل الفريق الطبي موصياً بالعلاج الفوري؛ لأنه في حال تأخر علاجها فمن الممكن أن تصاب بالعمى.

شقيقة مودل روز

ونشرت ليان عبدالله صورة ليدها وهي تضع محلولاً طبياً، وكتبت: (كل ياللي تطمنو علي ويسألو شفيك شكرا لكم عندي التهاب في الأذن الوسطى ومرة زاد عن عنده صار يسبب دوران واستفراغ تكرمون قالي لازم علاج سريع ولا ممكن يسبب عمى لو تفاقم الله لا يقوله).

وتابعت شقيقة مودل روز: (قبل 10 سنين جاني هالدوران نفسه وجلست شهر ما اتحرك من فراشي وأصرخ إذا أحد شغل النور كان يعورني وكنت ما حرك راسي حس الدنيا تدور بسرعة كني راكبة لعبة حرفيا كان أكثر شهر مرعب مريت فيه وللأسف توقعت أنني تعالجت لكن آخر فترة بدأ ينزل صديد من أذني).

وأوضحت ليان: (رحت لدكتور قال لي ما فيك شي وسوالي غسيل أذن.. بس لو من أول قالي رجعت لك الحالة كان عالجتها سريع قبل تتفاقم الحالة).

وأشارت ليان عبدالله إلى أن وضعها الصحي تحسن، مضيفة: (اليوم أحسن بحاول أعالجه قبل تجيني الحالة اللي جتني وأنا صغيرة لأن كان شي مرعب ومؤلم حبيت يارب ما يتكرر فضفضة للي حابين يتطمنو).

جرأة ليان عبدالله في عيد ميلادها

ودائماً ما تتسبب ليان عبدالله في الجدل تماماً كشقيقتها، وآخرها حين أثارت موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور مثير لها في عيد ميلادها.

ونشرت ليان عبر حسابها بانستغرام صورا ومقاطع مصورة وثقت ما فعلته في عيد ميلادها، والهدايا التي وصلتها.

ووفق المقاطع والصور حينها، فقد ظهرت ليان بفتسان مثير مكشوف من ناحية الصدر.

وكانت تستعرض مظاهر البذخ في حفل ميلادها من ديكورات ومأكولات داخل فيلا وبالقرب من حمام السباحة. كما كشفت عن سيارة مرسيدس وصلتها كهدية.

كما ظهرت ليان عبدالله وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى، ما عرضها لانتقادات حادة.

وفي تعليقها على المقاطع المنشورة كتبت ليان ما نصه: (أمس يوم ميلادي مرة انبسطت، وحبيت أسوي كل شيء بنفسي، الكيكة الصغيرة. والطاولات فصّلتها وصممتها عند نجار، والتنسيقات كاملة سويتها بنفسي).

وأضافت: (كل شيء طلع مثل ما كنت أبيه الحمدالله.. والأجمل المرسيدس الثانية إللي وصلتني، كان يومًا جميلًا حبيت أشارككم فيه. اكتبولي رأيكم بالتنسيقات).

وعند سؤالها عن الشخص الذي أهداها السيارة المرسيدس.

تجاهلت ليان الإجابة عن ذلك، موضحة أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي.

كما قامت صديقة ليان عبدالله بإهدائها منزلا صغيرا متحركا على البحر (كارافان)، وهو عبارة عن سيارة بها تجهيزات منزل صغير.

ونشرت ليان عبدالله مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مصدومة من المفاجأة، معبرة عن سعادتها قائلة: (كنت بحلم ببيت على البحر مو مصدقة).

كما أثارت ليان عبد الله الجدل بحديثها عن الإطلالات الجريئة ليظن البعض أنها تقصد شقيقتها مودل روز,

وقالت ليان عبدالله: (أنا إطلالاتي واحدة من زمان، انا ما اتعدى الكتف، يعني ما أبين بطني مثلاً، مو قصة تدين ولكن احتراماً للناس).

مودل روز في موقف محرج بسبب شاب

ومؤخراً، تعرضت مودل روز لموقف محرج من خلال البث المباشر عبر انستغرام، حيث دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب و مقزز.

وتصدر اسم مودل روز الترند عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث أظهر شاب عضوه الذكري على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

بكاء مودل روز

قالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: “هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء”.

وتابعت مودل روز وهي تبكي: “مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة”.

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وكشفت مودل روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: ” هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك”.

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021