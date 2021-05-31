عبدالله العذبة يردّ على “كذب” مستشار ابن زايد

“قطر تعود للبيت الخليجي ونفذت كل المطالب وأكثر وتحقق كل شروط المصالحة الخليجية بأسرع مما هو متوقع”، هكذا ادّعى الاكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله -مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد- في تغريدةٍ له بحسابه في تويتر، قابلها ردّ من الكاتب القطري ومدير عام المركز القطري للصحافة عبدالله العذبة.

قطر تعود للبيت الخليجي ونفذت كل المطالب وأكثر وتحقق كل شروط المصالحة الخليجية بأسرع مما هو متوقع وتتجه نحو محور الاعتدال بارادتها الحرة بعيدا عن محور اردوغان والإخوان وإيران فماذا انتم فاعلون؟ https://t.co/po86tcMHMI — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 30, 2021

كما ادّعى عبدالخالق عبدالله في تغريدته تلك انّ قطر “تتجه نحو محور الاعتدال بارادتها الحرة بعيدا عن محور اردوغان والإخوان وإيران”.

عبدالله العذبة .. تضيل وكذب

لكنّ الكاتب القطري عبدالله العذبة ردّ على الأكاديمي الإماراتي، واتهمه بالتضليل.

وقال “العذبة”: “لماذا يا دختور التضليل؟ لا اريد ان اقول ان ماذكرته كذب.. إنك تعلم بإنه لايوجد شيء خارج بيان العلا كما تحب أن تروج.. حقيقة يود الشعب في الخليج ألا يتم تعكير الأجواء الإيجابية بهذا الهراء غير المنضبط الذي لايظهر الحرص الشديد على على الاستقرار وخفض التصعيد”.

لماذا يا دختور التضليل؟ لا اريد ان اقول ان ماذكرته كذب..

إنك تعلم بإنه لايوجد شيء خارج بيان العلا كما تحب أن تروج..

حقيقة يود الشعب في الخليج ألا يتم تعكير الأجواء الإيجابية بهذا الهراء غير المنضبط الذي لايظهر الحرص الشديد على على الاستقرار وخفض التصعيدhttps://t.co/gYNcqgXqhm pic.twitter.com/8AzG2YEZb5 — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 31, 2021

وأضاف “العذبة: “نقدر عاليا تواصل الإمارات الممتاز وحرصها على التقرب من الشقيقة الإسلامية الكبيرة تركيا لاسيما وأن هذا يصب في مصلحة “بلد التسامح”.

وقال العذبة متهكماً: “وإن كنت مخطئا فيما ذكرت أعلاه فآمل توجيهي إلى الشروط 13 التي نفذتها قطر كي يعلم جميع الإخوان بها يادختور ونتعلم منها جميعا يا إخوان..”.

نقدر عاليا تواصل #الإمارات الممتاز وحرصها على التقرب من الشقيقة الإسلامية الكبيرة #تركيا لاسيما وأن هذا يصب في مصلحة "بلد التسامح".

وإن كنت مخطئا فيما ذكرت أعلاه فآمل توجيهي إلى الشروط 13 التي نفذتها قطر كي يعلم جميع الإخوان بها يادختور ونتعلم منها جميعا يا إخوان.. pic.twitter.com/QVKOLyloan — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 31, 2021

ومطلع العام الجاري، جرى الإعلان اتفاق للمصالحة بين أطراف الأزمة الخليجية، التي انطلقت بمقاطعة كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر في يونيو/ حزيران 2017.

وبينما يرى مراقبون أن المصالحة بين قطر والسعودية ومصر تسير بشكلٍ إيجابي على طريق إنهاء الازمة، يؤكد هؤلاء ان التوتر لا يزال يخيّم على العلاقات القطرية – الإماراتية، رغم الإتفاق.