“شاهد” الرهان الغريب بين لاعب تشيلسي “جورجينيو” ومراسل برازيلي بعد الفوز بأبطال أوروبا

نفذ لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي “جورجينيو”، الرهان الغريب الذي نفذه مع مراسل تلفزيوني برازيلي، عقب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب منافسه مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

جورجينيو والتخلص من لحيته

ودخل في وقت سابق، اللاعب الدولي الإيطالي “جورجينيو” الرهان مع مراسل برازيلي العامل في شبكة قنوات “تي إن تي سبورتس” .

HAHAHAH O "QUE RESENHA!" ESTÁ LIBERADO PARA ESSE VÍDEO! @fredcaldeira e Jorginho pagaram suas apostas! QUE SENSACIONAL! 👏 🪒

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A Champions continua com a gente e, a partir da próxima temporada, você vai poder ver todos os jogos também na @HBOMaxBR! #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/T7tx0P4PZo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 29, 2021

وأنه سيقوم بحلق لحيته في حال انتصار فريقه تشيلسي “البلوز” في بطولة “Champions League” هذا الموسم، وتمسك بكلمة في كلمة له عبر الهواء مباشرة قبيل المواجهة النهائية.

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وحقق فريق تشيلسي البطولة بعد تحقيقه على منافسه مانشستر سيتي بهدف اللقاء الوحيد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية، ليعود بذلك اللاعب ويقوم بتنفيذ رهانه الذي أمسكه على نفسه عبر الهواء مباشرة ويحلق لحيته.

جورجينيو وحلق شارب المراسل

وأجبر الصحفي البرازيلي “فريد كالديرا” مراسل قناة “تي إن تي سبورتس” على حلق شاربه كجزء من شروط الرهان الذي دار بين الاثنين والذي نفذ عبر الهواء المباشرة.

La curiosa apuesta a lo 'Tuca' que cumplió Jorginho tras ser campeón de Champions League 😂https://t.co/enq2ZpCes5 pic.twitter.com/qGAwZDzwak — La Afición (@laaficion) May 30, 2021

ولقي مقطع الفيديو تنفيذ الرهان، الذي نشرته القناة البرازيلية، التفاعل الكبير بين النشطاء والرواد عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

تشيلسي واللقب الثاني

ونجح فريق تشيلسي من تحقيق لقب “Champions League”، للمرة الثانية في تاريخ مسيرته، حيث اللقب الأول في عام 2012، على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بين الفريقين.

واستطاع فريق تشيلسي ” البلوز” من الوصول إلى اللقب الأوروبي له، من أصل سبع نهائيات خاضها الفريق في تاريخ مسيرته الكروية، كما أن لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو الرابع في حقبة مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الملياردير ” رومان إبراموفيتش” مع الفريق الإنجليزي.

تشيلسي والترتيب في الدوري

ويحتل فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الرابع من ترتيب الدوري ” البريميرليج”، برصيد 69 نقطة في موسم واجه الفريق النتائج السلبية في بداية الموسم والذي اضطر الفريق إلى إقالة مدربه السابق فرانك لامبارد وتعين الألماني توماس توخيل الذي حقق الإنجازات للفريق في مدة قصيرة.

بينما حقق منافسه مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد التربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة.

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