عريس متدين “مطوع” ومهر مليون ريال وراء نقاب بدور البراهيم .. ما القصة؟!

حسمت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم حقيقة زواجها من داعية ديني، أجبرها على ارتداء النقاب مقابل مهر مليون ريال.

بدور البراهيم: لا أريد أن يتحكم بي أحد!

وقال بدور البراهيم بمقطع فيديو تابعته (وطن): (قالوا إني متزوجة من مطوع ودفع لي مليون ريال غطاني، لا أريد أن يتزوجني أحد ويتحكم بي).

وتابعت بدور البراهيم: (أنا بكيفي ألبس نقاب، أقط حجابي، أقط عباءتي، ما فيه أحد يتحكم فيني.. خلوني فوق النخلات).

ووجهت بدور البراهيم حديثها لمشهور السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل الذي هاجمها وقال إنها كبيرة في السن، وقالت: (قول بدور البراهيم ناضجة مش كبيرة السن، لا حبيبي أنا ماني قد أمك).

عمليات تجميل

وبدت الفاشينستا السعودية مستاءة جداً ممن انتقدوا ارتداءها النقاب، ووصفتهم بـ(الملاقيف والحشورين) وقالت إنهم لا يعجبهم شيئًا سواء أكان ذلك حجابًا أو نقابًا أو عباءة أو سفورًا، أو غيره.

ولمن قالوا إنها ارتدت النقاب بسبب خضوعها لعمليات تجميل، أكدت بدور أنها لا تحتاج لأي عمليات تجميل بسبب جمالها الطبيعي.

وتابعت: (حبيبتي أنا جمال بدور البراهيم اللي متابعيني أثنوا عليّ، أنا ولا مرة قلت حق نفسي جميلة.. أبدا أبدا وجهي ما يحتاج عملية تجميل أنفي طبيعي وعيوني رسمها ربي خالقها بأحسن صورة، وشفايفين ووجهي الحمد لله مو محتاج).

وأضافت: (أنا في ظروف تحتم علي أني ألبس النقاب، والأمور هذه أنا ما أبغي أتكلم فيها عشان ما تصير شوشرة).

ونشرت بدور صورة لها دون نقاب وقالت: (تخيلوا ألبس نقاب عشان عمليات تجميل هزلت ملامح طبيعية بخلق الرحمن أروح أخربه طبعا الكلام موجه للحقودات).

ثمن الحرية غالي جداً

وحول استمرارية ارتداءها النقاب، أكدت بدور أنها سترتديه لفترة فقط ولن تستمر بالظهور به، مشيرة إلى أن له هيبة غير طبيعية.

وأضافت: (لا أحد يزعجني لأني مشهورة، أشعر وكأني أسرق وقتًا أعيشه بحرية دون أن يضايقني أحد، ولا يدري أحد أنني بدور).

ولمحت بدور إلى أن سبب ارتداءها النقاب، هو حاجتها إلى الخصوصية، وقالت: (قد إيش الحرية ثمنها غالي، المشاهير يفتقدون إنهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية زيكم).

بدور البراهيم تتنقب لظروف ضرورية!

وكانت بدور قد فاجأت متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب قبل يومين

ولم تكتف بدور إلى العودة إلى ماكانت عليه من وضع غطاء الرأس فقط، بل ارتدت النقاب أيضاً، حيث ظهرت بفيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات) بمظهرها الجديد وكشف سبب ذلك.

وقالت بدور البراهيم: (أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ).

ثم نشرت الفاشينستا السعودية صورة أخرى لها بالنقاب، وكتبت عليها: (قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية. ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال ).

دعوة إلى شرب البيرة من بدور البراهيم

هذا وقد فجرت بدور البراهيم، غضباً واسعا بعدما دعت من داخل أحد المطاعم الفتيات لاحتساء مشروب ”البيرة“.

وقالت بدور في فيديو: ”بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة“.

ودُوّنَ على الفيديو مقولة ”في صحتك يا بدور“.

ووجه البعض انتقادات لاذعة للفاشينيستا بدور، واتهموها بأنها ”تحرض الفتيات على مشروب ”البيرة“.

بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على ”الكحول“، وبالتالي فهي ليست ”مسكرة“.

بدور البراهيم تنصح البنات بشرب هذه البيرة pic.twitter.com/3ksgsUfpmM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 26, 2021

بدور البراهيم والحجاب

ومؤخراً، عادت بدور البراهيم، للحديث عن نزعها للحجاب، وذلك رداً على متابعة سألتها “ماذا جعلك تقرري خلع حجابك؟”.

وقالت بدور البراهيم بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “حين أكون في البيت، بعض الأحيان يعيقني الحجاب، وحين أريد أن أصور لكم مقطعاً يعيقني، فرأيت أنه ليس من الضروري أن أضع الحجاب”.

وتابعت بدور البراهيم: “أنا أساساً لست محجبة، أقصد خارج الخليج العربي حين أسافر، أخلع الحجاب، وأنا أمام الله لست محجبة فقلت لماذا لا أتصور عبر “سناب شات” بدونه”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أن شعورها بالتناقض جعلها تقرر خلع الحجاب تماماً.

واضافت: “الأمر عادي، ألبسه وقتما أريد وأخلعه وقت أشاء، لا أريد أن يعيقني الحجاب في عملي”.

وهاجمت بدور منتقدي استماعها للأغاني في نهار رمضان.

وقالت: “لمن يقول لي أن الأغاني حرام في رمضان، أنتم تشاهدون المسلسلات تبدأ بأغنية، والإعلانات جميعها تحتوي موسيقى، هل وقف الأمر علي؟”.

وأكدت البراهيم أنها ليست منافقة، وتابعت: “اتركوني براحتي، ذنبي على جنبي، أنتم لا تعرفون شيئاً عن علاقتي بربي وماذا أفعل”.

وسخرت بدور من مهاجميها قائلة: “أنا لا أهتم للناس وماذا يقولون، كل وحدة تنظر لجيبها وترى ماذا فيه ثم تأتي وتتكلم في الناس، مفاتيح النار والجنة ليست بيدكم، لا تتدخلوا”.