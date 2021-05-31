انتشار صورة ابنة دنيا بطمة الصغيرة (ليلي روز) يصدم الجمهور بسبب ملامحها!

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

أول ظهور لابنة دنيا بطمة الأصغر

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمة الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

دنيا بطمة وإطلالة الـ(شورت)

إلى هذا، تعرّضت دنيا بطمة، لهجوم جديد من الجمهور في أحدث ظهور لها قبل أيام.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمة صوراً لها بمواقع التواصل، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، وبدت ترتدي “شورت” أسود، في ما يبدو انّه صالون نسائي، ما دفع المعلقين لاتهامها بتعمّد التعري.

وقبل أيام، هاجم الجمهور دنيا بطمة بعد نشرها صوراً جديدة، تعمدّت فيها استعراض مؤخرتها بطريقةٍ فاضحة.

وكانت دنيا قد اثارت حيرةً بين متابعيها بسبب اختلاف ملامحها في جلسة تصوير، نشرتها بشهر رمضان.

ونشرت دنيا بطمه مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي عباءة رمضانية، وتضع مكياجاً صارخ.

وعلقت دنيا بطمه على الصور قائلة: “بالصحة فطوركم، أحبكم جميعاً”.

وتساءل الجمهور حول ما حدث لملامح دنيا بطمه التي بدت مختلفة تماماً، وخمن بعضهم أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما قال آخرون إنها أكثرت من التأثيرات والتعديلات على الصورة باستخدام الفلاتر وبرنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

كما هاجم آخرون دنيا بطمه بسبب وضعها مكياجاً صارخاً في نهار رمضان، واعتبروا أنه لا يليق بحرمة الشهر الفضيل.

صورة دنيا قبل التجميل

كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان قبل أيام صورة من الأرشيف لدنيا بطمة وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الإعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمة قبل عمليات التجميل .

ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بخطوبتهما

ولا تزال دنيا بطمة تشارك جمهورها عبر حسابها على تطبيق (انستجرام)، صوراً ومقاطع فيديو من حفل عقد قران شقيقتها ابتسام على مهندس الديكور فؤاد قبيبو.

واستعرضت دنيا بطمة تجهيزات الفرح من الشوكولاتة والحلى المغربي والمجوهرات والعطور والبخور وحذاء ذهبي وغيرها من الهدايا الفخمة، كما نشرت فيديو للزفة المغربية التقليدية والتي شاركت فيها بالرقص.

وظهرت دنيا بطمة في زفاف شقيقتها بإطلالتين مختلفتين بقفطانين، الأول باللون الفوشيا والآخر باللون الأخضر مع تطريزات على كامل الفستان باللون الذهبي ونسقت معهما حذاءاً ذهبياً وارتدت مجوهرات ضخمة.

الشرطة تقتحم زفاف ابتسام بطمة

وكانت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، قد نشرت صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

ووُجهت إلى ابتسام وشقيقتها دنيا تهما من بينها “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”، بحسب موقع “هسبريس”.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة مغربية بالسجن 8 أشهر في حق المطربة دنيا بطمة، في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة.