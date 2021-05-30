أكاديمية إماراتية بارزة تتلقى تهديدات من جهاز الأمن للتوقف عن انتقاد التطبيع مع إسرائيل

كشفت مصادر إماراتية مطلعة عن تلقي الأكاديمية الإماراتية البارزة رفيعة غباش، تهديدات من قبل جهاز الأمن الإماراتي بسبب مواقفها ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

الأكاديمية الإماراتية البارزة رفيعة غباش

رفيعة غباش تلقت تهديدات غير مباشرة لوقف تعليقاتها ضد التطبيع، وفق ما ذكرت المصادر لـ(إمارات ليكس).

وتم تهديد “غباش” بالتضييق عليها واحتمال فصلها من عملها حال استمرار تعليقاتها السلبية إزاء علاقات الإمارات الخارجية بما في ذلك مع “إسرائيل”.

وجاء ذلك بعد أن انتقدت غباش افتتاح إمارة دبي معرضاً تذكارياً خاصاً بالهولوكوست في “متحف معبر الحضارات”، للتضامن مع اليهود في حين أن دماء أطفال غزة الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير لم تجف بعد.

حسبنا الله ونعم الوكيل؛ في أقل من ست شهور على التطبيع تفتح متاحف للتعاطف معهم!! ودماء اطفال فلسطين 🇵🇸 لم تجف بعد!! لا حول ولا قوة الا بالله،، لا نستجير الا بك يا أرحم الراحمين🙏 pic.twitter.com/dXa8sc8xPu — Prof Rafia Ghubash (@drRafeah) May 28, 2021

وقالت غباش على تويتر في تغريدة لها قبل يومين:“في أقل من ست شهور على التطبيع تفتح متاحف للتعاطف معهم (اليهود)!! ودماء أطفال فلسطين لم تجف بعد!! لا حول ولا قوة الا بالله”.

من هي رفيعة غباش

وتعمل الدكتورة “غباش” حالياً رئيس “الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا”.

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وهي أول طبيبة نفسية في الإمارات، ومؤسس “متحف المرأة”، ومؤسس “نادي السينما” في دبي، وعضو مجلس الأمناء في “مؤسسة الإمارات للآداب”.

ولها العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والعالمية المتخصصة في مجال الطب النفسي، وحازت على العديد من الجوائز.

وكانت السلطات الإماراتية، منعت الكاتبة الإماراتية والدبلوماسية السابقة “ظبية المهيري” من السفر، في سبتمبر الماضي، على خلفية آرائها العلنية ورفضها اتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وكيان الإحتلال.

وأعلنت “المهيري” عبر صفحتها على تويتر أنها منعت من السفر بقرار صادر من أبو ظبي، وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة دون إبداء الأسباب في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة بتاريخ 26/9/2020.

وعزت قرار المنع إلى مواقفها المعلنة ضد “إسرائيل” والتطبيع، معبرة عن خشيتها على حريتها وعلى حياتها من التهديد والاعتقال.

سفير الإمارات بإسرائيل في منزل الحاخام الأكبر

هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لسفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، أظهرته في منزل ما يسمى برئيس مجلس حكماء التوراة في منزله بالقدس المحتلة اليوم، الأحد.

صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لخارجية الاحتلال نشرت صور للسفير الإماراتي، وقالت إنه زار اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم، حيث تلقى منه “بركة الكهنة”.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وأشارت الصفحة أيضا إلى أن الحديث بين السفير محمد آل خاجة ورئيس حكماء التوراة “دار عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية”.

كما وجه السفير الدعوة إلى الحاخام الأكبر للمشاركة في افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاثة في أبو ظبي.

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