رئيس وزراء بريطانيا يتزوج في “حفل سري” خطيبته كاري سيموندز

كشفت وسائل إعلام بريطانية، تفاصيل حفل الزفاف السري لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مشيرةً إلى أنه عقد قرانه أمس السبت على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.

رئيس وزراء بريطانيا وحياة عاطفية حافلة

وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذا صن” إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

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وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 يوليو العام المقبل.

خطوبة عام 2019

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاماً واحداً.

وبحسب “ميل اون صنداي” حضر الحفل نحو 30 شخصاً، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

وجونسون تزوج مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها عام 2018 وأتم طلاقه منها في نوفمبر الماضي.

أول رئيس وزراء مع شريكة بدون زواج

ويقال أيضا أن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داونينغ ستريت مع شريكة بدون زواج.

وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفرد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة حيث تعافى من حالة خطيرة من فيروس كورونا.

وسُلّطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت.

حكم قضائي

وفي وقت سابق، أظهرت سجلات قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لديه ديون غير مدفوعة تبلغ قيمتها 535 جنيها استرلينيا أي حوالي 756 دولارا.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن عملية البحث في قاعدة بيانات إحدى المحاكم كشفت “السجل غير المرضي” المسجل ضد جونسون، وعنوانه 10 داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، موضحة أنه لا توجد تفاصيل حول لمن يدين جونسون بالمال، ولا عن الغرض من الاستدانة.

وقالت إن الدين مؤرخ في 26 أكتوبر الماضي، ما يعني أن رئيس الوزراء متأخر ستة أشهر على الأقل في تسديد دينه.

وأشارت إلى أن الحكم صدر بأقل من أسبوعين بعد أن أخبر أحد المتبرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحزب، أنه تبرع بمبلغ 58 ألف جنيه (81 ألف دولار) للحزب للتجديدات في شقة جونسون في داونينغ ستريت.

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