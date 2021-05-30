شاب يعتدي على مسن بلا رحمة في أحد شوارع الكويت وضجة واسعة (شاهد)

وثقت سيدة في الكويت لحظة اندلاع مشاجرة عنيفة في أحد الشوارع بين شاب ورجل مُسن.

مزاحمة بالسيارة ثم ضرب بين شاب ومُسن!

ويظهر بالفيديو الذي وثقته السيدة في سيارتها التي كانت تسير خلفهم، لحظة مضايقة أحدهما للآخر بالسيارة ومزاحمته له، قبل أن يترجل كلاهما ويتبادلان الضرب بعنف وسط الشارع.

وتدخل ثلاثة شبان آخرون تصادف مرورهم، لمحاولة فض المشاجرة، أحدهم رجل أمن، قام بإبعاد الشاب عن الرجل المُسن.

مغردون غاضبون

وكتب لواء الشرطة المتقاعد حمد السريع في تعقيبه على الفيديو: (استهتار ورعونة من شاب يقود وانيت اعتدى بعد ذلك بالضرب على رجل يقود السيارة اليوكن، وقد تدخل الماره لفض المشاجرة، نطالب وزارة الداخلية استدعاء الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونيه خاصة ضد قائد السيارة الوانيت).

استهتار ورعونه من شاب يقود وانيت اعتدى بعد ذلك بالضرب على رجل يقود السياره اليوكن وقد تدخل الماره لفض المشاجرة. نطالب وزارة الداخليه استدعاء الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونيه خاصه ضد قائد السياره الوانيت. pic.twitter.com/wy8T8gXmzX — حمد السريع (@bomshary871) May 29, 2021

وتباينت ردود الأفعال على الفيديو، لكن معظمهم أجمع على أن الشاب أخطأ، ولا يجوز أن يعتدي على من هو أكبر منه سناً، وجاء في التعليقات: (يتحرش فيه بالشارع ويسوق بتهور وبعدين يعتدي عليه بالضرب، الكويت، بغض النظر عن الأسباب ولكن المتهور أرتكب جريمتين).

يتحرش فيه بالشارع ويسوق بتهور وبعدين يعتدي عليه بالضرب. #الكويت

بغض النظر عن الأسباب ولكن المتهور أرتكب جريمتين https://t.co/1EDSJA5l2i pic.twitter.com/hax52XjXUj — يعقوب العطار (@YaqoobAlattar1) May 30, 2021

وكتب المحامي سالم الصانع: (للاسف الشديد يتكرر هذا المشهد كثيرا بالاونة الاخيرة، يجب ان تغلظ العقوبات لمثل هذه الامور، رسالة الى راعي السلفرادو(شنو تسوى عليك الحين والكل قاعد يدعي عليك على الي سويته).

للاسف الشديد يتكرر هذا المشهد كثيرا بالاونة الاخيرة ….، يجب ان تغلظ العقوبات لمثل هذه الامور ….، رسالة الى راعي السلفرادو (شنو تسوى عليك الحين والكل قاعد يدعي عليك على الي سويته ) ‼️‼️ https://t.co/AA7LfiQ7R7 — المحامي سالم الصانع (@9ane3) May 29, 2021

واقترح آخر عقوبة الجلد للشاب، وقال: (خل يردون الجلد بساحة الصفاة لهالاشكال).

خل يردون الجلد بساحة الصفاة لهالاشكال https://t.co/TljTChW0O1 — سور القصر الأحمر 🇰🇼🐎🐎 (@sor_aljahra) May 29, 2021

وبتعليق ساخر يحمل في طياته الغضب، كتب مغرد: (هذا جيل الهمبرجر لايعرفون تقدير ومايميزون بين مسن او شاب راح زمن الطيبين وجا زمن الخايبين).

هذا جيل الهمبرقر لايرفون تقدير ومايميزون بين مسن او شاب راح زمن الطيبين وجا زمن الخايبين https://t.co/clqbpp2UGM — S.M.DOSSURI (@1AQiWfcz0dAPz19) May 29, 2021

وشبه آخر ما يحدث في شوارع الكويت، بما يحدث من التشكيلات العصابية في المكسيك.

وتساءل متعب العتيبي: (معقولة مافيه قانون يردع هالاشكال في الكويت؟ صاحب السلفرادو رغم إنه غلطان يعتدي على شايب واكبر منه بسنين !! حلالاه يا مردغته بس).

معقولة مافيه قانون يردع هالاشكال في الكويت؟

صاحب السلفرادو رغم إنه غلطان يعتدي على شايب واكبر منه بسنين !! حلالاه يا مردغته بس. https://t.co/9N8YZoKOxd — متعب العتيبي (@ll3tbll) May 30, 2021

وعلق آخر: (افرد عضلاتي على رجل مسن في العمر !!! ياحيف على الرجوله بس).

افرد عضلاتي على رجل مسن في العمر !!! ياحيف على الرجوله بس 🙂 https://t.co/XDg548oPto — ᴬ ᴴ ᴹ ᴱ ᴰ ★⚖️ (@am_4gs) May 29, 2021

كويتي يعتدي على وافد مسن

وسبق أن فجر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في الكويت أيضاً يرصد لحظة اعتداء مواطن كويتي على وافد مسن.

ويظهر المسن بالفيديو الذي انتشر بداية الشهر الجاري، وهو يجلس في الشارع تحت أشعة الشمس، بينما يقوم المواطن بضربه وركله بقدميه، ما دفع سيدة كويتية كانت تراقب المشهد للتدخل.

وصرخت السيدة في وجه المواطن المعتدي وبدأت بشتمه والصراخ عليه، ما جعله يترك المُسن ويهرب من المكان.

وأثار تصرف السيدة استحساناً واسعاً من المغردين الذين شكروها وطالبوا بتكريمها، كما طالبوا بمحاسبة المواطن الذي اعتدى على المُسن.

فزعة مواطنة لوافد مسن تعرض للضرب من شخص ! pic.twitter.com/zBhI3ckCHK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 4, 2021

حساب شاهين يكشف الملابسات

وذكر حساب (شاهين سناب) الشهير حينها أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

خاص #شاهين_سناب بعد صدور أوامر من وزير الداخلية،

مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن

وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره

وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه! pic.twitter.com/5ovSulteeH — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وكشف حساب (شاهين سناب) سبب اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المُسن بالقول: (بعد صدور أوامر من وزير الداخلية، مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه!).

القبض على الكويتي المعتدي

وأعلنت وزارة الداخلية لاحقاً، تمكنها من التعرف على هوية المواطن المعتدي، وذلك من خلال لوحة سيارته التي ظهرت بالفيديو.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر (تويتر) أنه فور رصد مقطع الفيديو انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة وشاهدت المجني عليه، وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية، وأفاد بأنه تعرض للاعتداء من شخص لأنه رفض العمل لديه.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الرجل المسِن إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له، كما تم التعرف على الجاني من لوحة سيارته وشهود الواقعة، وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في الكويت في ختام بيانها أنها لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تتنافى وحقوق الإنسان، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بهذه التصرفات التي تسيء إلى بلد الإنسانية، على حد تعبيرهم.

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