القضاء المصري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور
القضاء المصري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور
Videoرياضة

القضاء المصري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

كتب وطن
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أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأحد، بإلغاء قرار الأولمبية المصرية بالإيقاف رئيس الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور لمدة أربع سنوات بعد اتهامه بقضايا الفساد داخل النادي.

مرتضى منصور والقضاء المصري

ورفع المستشار مرتضى منصور دعوة قضائية على اللجنة الأولمبية ، من أجل الطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات في شهر أكتوبر العام الماضي، ليستجيب القضاء للدعوة المقدمة من منصور بإلغاء هذا القرار.

اللجنة الأولمبية وإيقاف مرتضى منصور

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت عن إيقاف رئيس الزمالك المصري منصور لمدة أربع سنوات ومنعه من مزواله أي نشاط رياضة في تلك الفترة، عقب ثبوت عدد من المخالفات المنسوبة إليه خلال فترة ترأسه مجلس إدارة الزمالك المصري تتعلق بالفساد الإداري.

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وقد طلبت اللجنة الأولمبية بإجراء انتخابات لاختيار مدرب جديد لنادي الزمالك المصري كبديل عن الرئيس السابق مرتضى منصور الذي تم إيقافه.

تغريم مرتضى منصور

بالإضافة إلى تغريمه ب 100 ألف جنيه مصري بعد التحقيق معه في شكاوى المقدمة ضده من شخصيات رياضية قام بقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي ينتمون لها.

وقد اعتبرت اللجنة تلك المخالفات الموجه لرئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، خروجًا عن القوانين المصرية والدولية، وهو ما يهدم القيم السامية والمثل الرياضية التي تقوم عليها الأمم المتحضرة في عالم الرياضة، وفق البيان الصادر عن اللجنة.

وزير الرياضة المصري  والزمالك 

وقد هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في فيديو خرج به عبر قناته على موقع اليوتيوب أواخر الشهر الماضي، وزير الرياضة المصرية أشرف صبحي بالتوجه إلى الاتحاد الدولي “الفيفا” وتقديم عدد من الملفات ضده.

وأعطى منصور مدة زمنية من أجل التراجع عن القرارات التي يتخذها وزير الشباب والرياضة المصري بحقه، والمتمثل بإعادة الشرعية إلى نادي الزمالك.

ورغم تلك الأزمات التي يعيشها القلعة البيضاء المصري ، إلا أن فريق الزمالك نجح في الانفراد في صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الذي يحتل الوصافة برصيد 41 نقطة.

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