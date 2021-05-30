القضاء المصري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأحد، بإلغاء قرار الأولمبية المصرية بالإيقاف رئيس الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور لمدة أربع سنوات بعد اتهامه بقضايا الفساد داخل النادي.

مرتضى منصور والقضاء المصري

ورفع المستشار مرتضى منصور دعوة قضائية على اللجنة الأولمبية ، من أجل الطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات في شهر أكتوبر العام الماضي، ليستجيب القضاء للدعوة المقدمة من منصور بإلغاء هذا القرار.

رسمياً | مرتضي منصور يحق له الترشح لرئاسة مجلس إدارة الزمالك مرة أخري. pic.twitter.com/ye3zm0KmaZ — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) May 30, 2021

اللجنة الأولمبية وإيقاف مرتضى منصور

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت عن إيقاف رئيس الزمالك المصري منصور لمدة أربع سنوات ومنعه من مزواله أي نشاط رياضة في تلك الفترة، عقب ثبوت عدد من المخالفات المنسوبة إليه خلال فترة ترأسه مجلس إدارة الزمالك المصري تتعلق بالفساد الإداري.

اقرأ المزيد: الاتحاد المصري يعلن تفاصيل عقوبة مدرب الزمالك كارتيرون

وقد طلبت اللجنة الأولمبية بإجراء انتخابات لاختيار مدرب جديد لنادي الزمالك المصري كبديل عن الرئيس السابق مرتضى منصور الذي تم إيقافه.

تغريم مرتضى منصور

بالإضافة إلى تغريمه ب 100 ألف جنيه مصري بعد التحقيق معه في شكاوى المقدمة ضده من شخصيات رياضية قام بقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي ينتمون لها.

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات . pic.twitter.com/cdPQPgTVax — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) May 30, 2021

وقد اعتبرت اللجنة تلك المخالفات الموجه لرئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، خروجًا عن القوانين المصرية والدولية، وهو ما يهدم القيم السامية والمثل الرياضية التي تقوم عليها الأمم المتحضرة في عالم الرياضة، وفق البيان الصادر عن اللجنة.

وزير الرياضة المصري والزمالك

وقد هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في فيديو خرج به عبر قناته على موقع اليوتيوب أواخر الشهر الماضي، وزير الرياضة المصرية أشرف صبحي بالتوجه إلى الاتحاد الدولي “الفيفا” وتقديم عدد من الملفات ضده.

وأعطى منصور مدة زمنية من أجل التراجع عن القرارات التي يتخذها وزير الشباب والرياضة المصري بحقه، والمتمثل بإعادة الشرعية إلى نادي الزمالك.

ورغم تلك الأزمات التي يعيشها القلعة البيضاء المصري ، إلا أن فريق الزمالك نجح في الانفراد في صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الذي يحتل الوصافة برصيد 41 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك