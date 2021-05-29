وزير خارجية إسرائيل في القاهرة وعباس كامل سيكون في قطاع غزة بنفس الوقت

أفادت قناة (كان) العبرية الرسمية بأن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيصل إلى القاهرة، الأحد، لبحث ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أول لقاء علني منذ 2008

ووفق القناة العبرية فإن هذا أول لقاء علني ورسمي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري في القاهرة منذ عام 2008.

وبحسب المصدر ذاته، ستتزامن زيارة أشكنازي إلى القاهرة مع زيارة يجريها مدير المخابرات المصرية عباس كامل الأحد إلى رام الله ومنها إلى قطاع غزة.

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والجمعة، وصل وفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة تمهيدا لزيارة كامل، وفق ذات المصدر.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل حول القضايا التي سيتم بحثها خلال زيارة أشكنازي إلى القاهرة.

إلا أنها سبق وذكرت الأربعاء، أن مصر دعت كل من إسرائيل وحركة “حماس” والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات غير مباشرة في القاهرة لترسيخ وقف إطلاق النار.

شروط تثبيت التهدئة في قطاع غزة

ووقتها قالت القناة إن المحادثات التي لم يحدد موعد انطلاقها ستركز على محاور، بينها التوصل لاتفاق طويل لوقف إطلاق النار، وخطة لإعادة إعمار غزة، وإعادة أسرى ومفقودين إسرائيليين لدى “حماس”.

وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي).

والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتشترط إسرائيل إعادة مواطنيها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ صيف 2006، وفق القناة الإسرائيلية.

​​​​​​ولم يصدر على الفور تعقيب من الأطراف المعنية بشأن ما ذكرته القناة الإسرائيلية الرسمية.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، 17 مُسنّا.

فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة.‎

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