نايكي تفسخ عقدها مع نيمار بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

أعلنت شركة نايكي الأمريكية عن انتهاء تعاقدها بشكل رسمي مع نجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد رفض اللاعب التحقيق معه بشأن اعتدائه الجنسي على إحدى موظفات الشركة قبل عدة سنوات.

نايكي وفسخ التعاقد مع نيمار

وقالت شركة نايكي الأمريكية المشهورة في عالم الملابس الرياضية والأحذية في بيان رسمي لها، مساء يوم الخميس الماضي، إنهاء التعاقد مع البرازيلي نيمار بعد رفض اللاعب المشاركة في التحقيق بحسن نية في المزاعم الموجه له من إحدى الموظفات في الشركة باعتداء عليها جنسيًا.

شركة نايكي تلغي عقد رعاية نيمار بعد أن "رفض التعاون" في تحقيق داخلي يتهمه بالإعتداء الجنسي على موظفه بالشركة pic.twitter.com/Z0QyAsk5ma — KoooraWorld (@KoooraWorld) May 28, 2021

وبينت شركة نايكي، أن الشركة لا تريد التحدث بتفاصيل حول القضية في شهر أغسطس من العام الماضي، عندما أنهت التعاقد مع البرازيلي نيمار، لأن التحقيق لم يكن حاسمًا بشأن القضية.

وأردفت الشركة، قائلة: ” لم يظهر حتى الأن عدد من الحقائق من أجل التحدث بشكل موضوعي حول القضية، وسيكون من غير المناسب لشركة نايكي أن تدلي ببيان اتهام دون أن تكون قادرة على تقديم الحقائق الداعمة”.

موظفة نايكي وممارسة الجنس مع نيمار

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن موظفة نايكي أبلغت أصدقاء وزملاء لها عام 2016م، بأن اللاعب نيمار حاول إجبارها على ممارسة الجنس معه داخل غرفته بالفندق أثناء تواجده في ولاية نيويورك الأميركية، حيث كانت تساعد في تنسيق الفعاليات وتوفير الدعم للاعب والوفد المرافق له.

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وأوضحت الشركة، أنها منزعجة بشدة من مزاعم الاعتداء الجنسي، مردفه أن تلك الحادثة وقعت في عام 2016، عندما كان اللاعب البرازيلي نيمار يلعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني، حيث أنها تلقت إشعارًا بتلك الحادثة بعد عامين.

Statement from Nike about cutting ties with soccer star Neymar: pic.twitter.com/xPoiAeR2Tp — Reggie Wade (@ReggieWade) May 28, 2021

وحافظت الشركة على تجنب التحقيق وإبقاء الأمر سرًا، جاء ذلك احترامًا لرغبة الموظفة المعتدى عليها من قبل اللاعب البرازيلي نيمار.

نيمار وتجديد عقده

وفي سياق أخر فقد جدد المهاجم البرازيلي نيمار، في الآونة الأخيرة عقده مع إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2025م براتب 35 مليون يورو سنويًا.

🚨🚨 وول ستريت جورنال |

شراكة نيمار و NIKE انفصلت العام الماضي بعد أن بدأت الشركة التحقيق في ادعاء من أحد موظفي شركة NIKE بأن نيمار قد اعتدى عليها جىنسياً. — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) May 28, 2021

وانتقل نيمار إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2018م، بصفقة هي الأغلى في عالم كرة القدم بلغت قيمتها 220 مليون يورو.

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