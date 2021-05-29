جوزيه مورينيو وعرض المقدم إلى مواطنه رونالدو
جوزيه مورينيو وعرض المقدم إلى مواطنه رونالدو
Imageرياضة

مورينيو يقدم عرضًا لرونالدو بعد أنباء رحيله عن يوفنتوس

كتب وطن
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تواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عقب الأحاديث عن رحيل اللاعب عن السيدة العجوز في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

رونالدو وعرض مورينيو

وأفادت شبكة “Sport Media set” الإيطالية، بأن مورينيو تواصل بالفعل مع الدون رونالدو وسط الشائعات التي تتحدث عن رحيله عن فريق يوفنتوس، واقترح على مواطنه خيار الانضمام إلى نادي روما الإيطالي.

وأكدت الشبكة، أن رونالدو قد يفضل البقاء في إيطاليا، في حال قرر الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي، نتيجة نظام الضرائب المتبع في هذا البلد المناسب لصاروخ ماديرا.

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وجاء عرض البرتغالي جوزيه مورينيو بعد قرار نادي روما الإيطالي، تعينه لقيادة تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل، بعد إعلان إقالته من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي بسبب سوء نتائج الفريق خلال منافسات الموسم الجاري في كافة المسابقات.

عقد رونالدو مع يوفنتوس

وينتهي عقد رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف العام القادم 2022م، حيث انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2018م بصفقة قدرت قيمتها 100 مليون يورو.

ونجح الدون رونالدو خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل صفوف أسوار السيدة العجوز الإيطالي من الوصول إلى 100 هدف، كأسرع لاعب وصل لهذا الرقم القياسي في الدوري الإيطالي، كما توج بالعديد من الألقاب على صعيد الدوري وكأس السوبر وملك إيطاليا.

يوفنتوس والموسم الكارثي

فشل يوفنتوس هذا الموسم من المحافظة مع فريقه في الحفاظ على الهيمنة على الدوري “الكالتشيو” على مدار تسع مواسم الماضية، لينجح  فريق الانتر ميلان بالتتويج باللقب للمرة ال19 في تاريخ مسيرته بعد غياب لمدة 10 سنوات.

وقد اكتفي بالوصول إلى المركز الرابع من الترتيب بشق الأنفس في موسم سيئ للفريق الإيطالي، إلى جانب خروج من دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي.

يذكر إلى أن الدون رونالدو توج هذا الموسم بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدافًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ عالم كرة القدم المستديرة قد حقق هذا الإنجاز في ثلاثة دوريات على مستوى القارة الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية.

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