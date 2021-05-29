فيفي عبده لم تعتبر من أزمتها الصحية الأخيرة وتعود لنشر الصور المثيرة!

رغم الازمة الصحية التي مرّت بها مؤخراً، إلا أنّ الفنانة المصرية فيفي عبده، تواصل إثارة الجدل بعد عودتها لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده تعود لنشر صور مثيرة!

ونشرت فيفي عبده عدة صور، بدت فيها بإطلالة “مثيرة”، عرّضتها للإنتقاد والهجوم من الجمهور الذين وجهوا لها تساؤلاً عن السبب الذي يدفعها للتعري ونشر صورها رغم مرضها الأخير.

وأجرت فيفي عبده قبل أيام عملية خطيرة إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي في بداية الشهر الجاري حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وشاركت فيفي عبده جمهورها تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

ونشرت فيفي فيديو ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً برتقالياً، وتضع قلادة العين الزرقاء منعاً للحسد كما يعتقد الأغلبية.

وقالت فيفي بالفيديو: (أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي، وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني معكم).

ووعدت فيفي جمهورها بالظهور قريباً (أون لاين)، وتقديم أمور جديدة لأنها تشعر بالملل من القديم حسب تعبيرها.

وعلقت فيفي على الفيديو: (‏الحمد لله يا رب على كل اللي اديتهوني بحبكم).

فيفي عبده: بنفقد الناس الغاليين على قلوبنا

وفي وقت سابق، أبدت فيفي حزنها على رحيل الفنان سمير غانم بفيروس كورونا.

وقالت فيفي في حسابها بانستغرام: (لا حول ولا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه راجعون النجم الكبير سمير غانم في ذمة الله)

وقالت: (بنفقد الناس الغاليين علي قلوبنا و الفراق صعب بس دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا الله يرحمك يا سمير و يجعل مثواك الجنة يا رب و يصبر اسرتك يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة).

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