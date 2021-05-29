“شاهد” ماذا فعل لاعبو الأهلي المصري أثناء تتويجهم بلقب السوبر الأفريقي؟!

عبر لاعبو فريق الأهلي المصري، بطريقتهم الخاصة بعد تتويجهم بلقب السوبر الأفريقي مساء يوم الجمعة الماضية، عن تقديرهم واحترامهم لرئيس النادي محمود الخطيب.

فقد خلع فريق الأهلي ميدالياتهم التي تسلموها أثناء التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وقاموا بتقليدها لرئيس النادي وأسطورة القارة الأفريقية في عالم كرة القدم “محمود الخطيب” تقديرًا لرئيسهم.

مباراة الأهلي ونهضة بركان

ونجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على منافسه نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين دون رد، سجلهم اللاعبين محمد شريف في الدقيقة ال57، وصلاح محسن في الدقيقة ال82.

وقد قدم منافسه فريق نهضة بركان المغربي الأداء الجيد في مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه تراجع مع بداية الشوط الثاني والذي انتهي بقدم الأهلي بهدفين التتويج باللقب.

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وكان فريق الأهلي قد شارك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حين تأهل نهضة بركان للنهائي بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

الأهلي المصري والرقم القياسي

ويحمل فريق الأهلي المصري الرقم القياسي، بعد تحقيقه الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لتسع مرات، وكذلك حصده اللقب السابع في مسابقة كأس السوبر الأفريقي.

وأصبح فريق الأهلي المصري أكثر فريق في العالم تتويجًا بالبطولات القارية في القرن الحالي الواحد والعشرين برصيد 15 بطولة، متفوقًا على نادي ريال مدريد الإسباني صاحب ال14 بطولة.

ووصل فريق الأهلي إلى اللقب ال21 في المسابقات الأفريقية واللقب 141 في خزينة نادي الأهلي المصري في تاريخ مسيرته الكروية.

الخطيب والغاء مراسم احتفالات الأهلي

وأفادت وسائل إعلام قطرية، بأن رئيس النادي محمود الخطيب قد ألغى مراسم الاحتفالات بلقب السوبر الأفريقي.

عقب وصول خبر وفاة والد المدرب المساعد سامي قمصان، ووفاة جدة اللاعب جونيور أجاي، إلا أن الاحتفالات اقتصرت على حمل لقب السوبر الأفريقي للمارد الأحمر.

الأهلي والترتيب في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري المركز الثاني من ترتيب دوري الدرجة الممتاز برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك المصري المنفرد في الصدارة برصيد 54 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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