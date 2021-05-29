سلمى أبو ضيف تتعرض لحروق وقطع في الشفاه وعلاجها القرآن فقط!

كشفت عارضة الأزياء والفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، عن معاناتها صحياً خلال الفترة الأخيرة الماضية بسبب الحسد.

حروق وقطع شفاه سلمى أبو ضيف

وكتبت سلمى أبو ضيف عبر خاصية الستوري على (إنستجرام): (في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة).

ولمحت سلمى أبو ضيف إلى أن سبب ما حدث هو الحسد، وتابعت: (ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله).

View this post on Instagram A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif)

كما نشرت سلمى صورة توثق إصابة شفاهها بالقطع، ونشرت سورة (الفلق) وعلقت: (الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء، وتابعت: (لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا).

سلمى أبو ضيف وحبيبها الجديد

وسبق أن تصدرت سلمى أبو ضيف محركات البحث عبر جوجل، بعدما أثارت موجة جدل واسعة بإطلالة مثيرة من إمارة دبي أثناء احتفالها بالعام الجديد 2021.

وشاركت سلمى أبو ضيف متابعيها مظاهر الاحتفال من نشر صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستجرام)، لكن صورتين أثارت بهما (سلمى) الجدل، خاصة إنهما يشيران للعلاقات العاطفية.

فمن صورة جمعت بين الفنانة الشابة أبو ضيف مع حبيبها الجديد إلى صورة مشتركة بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، كان الجدل مرتبطا بحكاية الصورتين.

View this post on Instagram A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif)

وظهرت (سلمى) في الصورة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا، مكشوفا من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: (My 2021).

نبيه الوحش: ارتباط سلمى أبوضيف بغير مسلم لا يجوز قانونًا ولا شرعًا

ترددت أنباء حول ارتباط الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بمانويل أرنوت، رئيس تحرير مجلة vouge arabia، بعد انتشار صور تجمعهما في مشاهد رومانسية.

وأثارت أنباء الارتباط موجة من الجدل كون "أبوضيف" مسلمة و"أرنوت" غير مسلم.👇 pic.twitter.com/jSwEiQkg4t — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) January 2, 2021

ونشر (مانويل) أيضا الصورة عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام)، معلقًا عليها: (مستعدين)، وهو ما يشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

اقرأ أيضاً: الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تفجر ضجة بعد سجودها في مطار دبي!

ولم يمض أقل من 24 ساعة، حتى كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن مفاجأة جديدة، بعدما نشرت أيضًا عبر حسابها على (إنستجرام)، صورة جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، أثناء احتفالهما في دبي، لتثير تساؤلات المتابعين، حول محاولات الصلح بين الهضبة ودينا لإعادة علاقتهما العاطفية كما كانت.

وجاءت الصورة بعد الجدل المثير أيضًا، حول وجود زينة عاشور وأولادها في دبي، في المكان الذي احتفل فيه الهضبة بالعام الجديد، ما طرح التساؤلات حول إعادة العلاقة بينهما أيضًا.

تكسير الصحون في دبي

كما أثار سلمى أبو ضيف الجدل حين شاركت الفنانة دينا الشربيني في تحدي (تكسير الصحون) أثناء تواجدها في مطعم شهير بدبي .

وتداول حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة دينا الشربيني من داخل أحد المطاعم، برفقة أصدقائها وهم يكسرون الصحون ما فجر موجة انتقاد ضدهما.

View this post on Instagram A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbiny.lovers)

وردت حينها سلمى أبو ضيف حول الجدل وقالت في برنامج Et بالعربي: (الأطباق اللي كسرناها أنا ودينا مش حقيقية حفاظا على البيئة)، ونفت وجود عمل فني جديد يجمعمها.

كما علقت سلمى أبو ضيف حينها أيضا على شائعات خطوبتها من إيمانويل أرنوت وقالت: (نشرت صورتي مع أصدقائي في سهرة ليلة رأس السنة، وكان من بينهم إيمانويل أرنوت، وهو صديق مقرب لي ويدعمني في شغلي ونتقابل كثيرا، ولكني لم ألمح إلى أي ارتباط من أي نوع بيني وبينه”، شخصيتنا كتير شبه بعض).

وتابعت أبو ضيف: (عدلت التعليق على الصورة بإضافة رمز”bff” أصدقاء للأبد، لأني لا أحب الدخول في جدال ونقاش من أي نوع، وهي الناس بتعرف منين ديانته، هما راحوا سألوه).

وحسمت سلمى أبو ضيف حينها شائعات ارتباطها بالقول: (أنا عمري ما أرتبطت، ولا اتخطبت).

سلمى أبو ضيف

وتعتبر سلمى أبو ضيف ممثلة وعارضة أزياء، ودرست الإعلام وخاضت مجال عرض الأزياء عندما دعتها إحدى صديقاتها لحضور جلسة تصوير لصالح علامة تجارية على الإنترنت.

وبعدها تحولت حياة سلمى أبو ضيف لتبدأ رحلتها في مجال الموضة وكانت الخطوة الأولى لها في هذا المجال من خلال عقد جلسة تصوير لصالح بوتيك “EGO”، والتي تعتبره إضافة كبيرة لمسيرتها المهنية، وجلسات تصوير أخرى لصالح شركة مايبيلين لادوات التجميل .

كما عملت سلمى أبو ضيف كمذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة، واقتحمت الدراما في رمضان 2017 في مسلسل (حلاوة الدنيا)، ومسلسل (لا تطفئ الشمس) مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك