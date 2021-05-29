صورة تكشف سبب هروب رهف القنون من زوجها وترك ابنتها!

خرجت الناشطة السعودية رهف القنون عن صمتها بعد اتهام زوجها ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، بأنها هربت وتركت له رضيعتهما دون مأوى.

رهف القنون تتهم زوجها بالاستغلال

ووصفت رهف القنون زوجها بلفظ خارج، واتهمته بالكذب، مؤكدة أنها كانت مريضة فقط، وأنها ستعود إلى منزلها بعد أسبوع.

ونشرت رهف القنون صورة عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، وهي تضع في يدها محلولاً طبياً، وكيس دم، وتجلس على سرير مستشفى، وعلقت: ( شكراً لكل حد سأل عني أو عن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وهي بخير وراجعة لها ولبيتي بعد أسبوع ).

ووصفت رهف القنون زوجها بـ(المعتوه)، وقالت: (ماعندي رد لكلام الميديا، أو كلام شخص معتوه يحب يستغل ويستعطف الناس لمصلحته الشخصية والمادية).

(أيام وتعدي)

هذا ولم توضح رهف القنون طبيعة مرضها الذي اضطرها لتترك ابنتها، واكتفت بالقول: (أيام وتعدي).

فاجأ زوج السعودية رهف القنون ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، متابعيه بإعلانه عن هروبها وتركها له ولرضيعتهما دون مأوى.

وعبر بث مباشر، ظهر زوج رهف القنون وهو يحمل ابنته، ويقول: “أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن تجيب”.

وتابع لوفولو دون توضيح سبب تصرف رهف: “قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها”.

واستكمل لوفولو بينما كانت ابنته تبكي ويحاول تهدئتها: “هل تعتقد أن الأمر مزحة؟ إن الطقس بارد جداً هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟”.

عرضت ابنتها للتبني

عبر بث مباشر :

صديق رهف القنون سابقًا يكشف بأن رهف هربت عن طفلتها الرضيعة ايضاً

طلبت منه عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت

يقول : لاترد علي ولا على مكالماتي ولا يوجد مكان نذهب اليه pic.twitter.com/IM5qtDamus — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 24, 2021

وأوضح زوج رهف القنون: “الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني، حقا؟!”.

وأثار تصرف رهف القنون مع ابنتها وزوجها غضباً واسعاً بين الناشطين الذين ذكروه بأنها تخلت عن عائلتها من قبل.

انفصال رهف القنون

وليست المرة الأولى التي يختلف فيها الزوجان، ففي العام الماضي، فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها.

وقالت رهف القنون حينها عبر حسابها في (انستغرام) إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي (لوفولو أندي).

وعن السبب في انفصالها، قالت رهف؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد (ولخبطة في میولي).

وتابعت رهف: (لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها).

وفي أول رد فعل من زوجها آنذاك، أكّد الوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما (بانا) وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

زوج رهف القنون يتوعدها

وتوعد (أندي) رهف، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف على موقع (إنستغرام): (لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن).

وفي يناير الماضي، أعلنت رهف عودتها رسمياً إلى زوجها ونشرت صورة عبر (انستغرام) يظهر بها راندي وهو يحمل ابنتهما وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء).

عودة رهف القنون

وسبق أن أثارت القنون جدلاً وتساؤلات حول عودتها إلى راندي، خاصة حين نشر الأخير صوراً لها عبر خاصية (الستوري) على حسابه (الانستجرام)، كان قد اقتصها من فيديو تحدي Buss It، الذي شاركت به.

وفي الصورة الأولى التي نشرها راندي، ظهرت رهف القنون بأزياء رياضية واسعة وتسريحة شعر إفريقية، وعلق عليها: (إنها جميلة جداً، ماما بانا).

ثم نشر راندي الجزء الآخر من التحدي، والذي ظهرت به رهف القنون بملابس جريئة وتنورة جلد قصيرة مع توب ذهبي، وعلق عليها: (ملكتي).

ورجح المتابعون حينها أن القنون عادت إلى زوجها، خاصة أنها أعادت متابعة حسابه عبر (انستجرام)، كما فعل هو أيضاً، قبل أن تُعلن ذلك بشكل رسمي.

صور ساخنة

وأثارت رهف القنون ضجة بمواقع التواصل، بعدما نشرت صوراً (ساخنة)، عرضتها لانتقاد وهجوم كبير من المغردين.

وظهرت رهف في الصور مرتدية ملابس فاضحة، كشفت صدرها بطريقة مثيرة، فيما قالت إنها لأول مرة تقوم بعمل تسريحة (سشوار) لشعرها، مشيرة إلى أنها أصبحت تشبه والدتها.

وقبلها بأيام، نشرت رهف صورةً (فاضحة) في أحدث ظهور لها عبر السوشال ميديا، حيث التقطتها على طريقة (سيلفي)، وكشفت عن مفاتنها، وأظهرت وشوماً على يدها اليمنى.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك