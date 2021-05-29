تركي آل الشيخ يحرج عمرو أديب بعد حديثه عن اختراق الدراما المصرية ويدفعه لحذف الفيديو

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، براءته مما نسبه إليه الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”.

عمرو أديب، قال إن تركي آل الشيخ سيدخل في شراكة مع شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للاستخبارات المصرية، واستعداده لإنتاج 60 مسلسلاً و15 مسرحية وغيرها من الأعمال الفنية.

تركي آل الشيخ يوضح التفاصيل بعد حذف الفيديو

جاء ذلك، بعد ساعات من حذف الفيديو الخاص بتصريحات أديب، عن المؤتمر الصحافي المزمع أن يعقده آل الشيخ لإعلان دخوله سوق الإعلام والدراما المصرية بقوة، ومشاركته في كيانات إنتاجية كبيرة.

وقال آل الشيخ، في منشور رصدته “وطن”: “توضيح مهم… نظراً لما تمّ تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب… يبدو أن هناك سوء فهم”.

وأضاف أل الشيخ: “أنا لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه… لا يصرح بلساني إلا أنا “.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/posts/1047913802443437

تصريحات عمرو أديب

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، بعض نتائج لقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال أديب، في برنامجه “الحكاية” الذي تبثه قناة “إم بي سي مصر”، إن آل الشيخ تحمس كثيراً للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، وكشف أن هناك مؤتمراً مشتركاً سيُعقد، يكشف فيه آل الشيخ عن تعاون رسمي مشترك بين الأجهزة الفنية الإعلامية المصرية والسعودية.

وأوضح أديب، أن “هذا التعاون سيكون للتنافس الشريف وليس للتضارب، وسوف يتم التنسيق لتفعيل أعمال مشتركة، سوف تنتج عن عمل ما يقرب من 60 مسلسلاً و15 مسرحية، بخلاف الحفلات الموسيقية”.

اجتماعات مكثفة

أما بخصوص الاجتماعات التي تدور بين تركي آل الشيخ والمسؤولين المصريين، قال أديب: “هناك اجتماعات حدثت بين آل الشيخ وعدد من المسؤولين للتنسيق”.

وأكد أن مصر ستكون في مكان آخر بعد خمس سنوات، وسيكون هناك تطور كبير، خاصة في وجود الإرادة السياسية والفنية، وفق تعبيره.

السيسي وآل الشيخ

وكان السيسي استقبل الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزيرَ تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

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وأشار إلى أن ذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة”، وأضاف أن آل الشيخ نقل للسيسي تحيات الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي أكد “عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبنّاءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه”، حسب قوله.

ودعا آل الشيخ المنتجين العرب إلى اجتماع، قال إنه يهدف إلى “تطوير الصناعة ودعم الإنتاج الفني”، وهو الأمر الذي أثار قلق المسؤولين في الشركة المتحدة في مصر، وعلى رأسهم المنتج الفني تامر مرسي.

وقال آل الشيخ في دعوته إنه “نظراً إلى ما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات، ما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً منا على الحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه، ولحرصنا على تطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول، والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال، أدعو المنتجين العرب إلى زيارتي في اجتماع مهم قريباً، نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم التسهيلات ودعم الإنتاج”.

وأضاف آل الشيخ: “سيكون الاجتماع مهماً، سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستفاجَأون بالنتائج. سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية، وهيئة الأفلام، وهيئة الترفيه، وكبار الشركات الراعية، والقنوات الإقليمية، وشركات الدعاية والإعلان”.

وبمجرد نشر الدعوة على صفحته الرسمية، بادر منتجون مصريون بإعلان دعمهم لمبادرة آل الشيخ، وعلى رأسهم شركة “العدل غروب” التي طالما عانت من احتكار شركة “سينرجي” التابعة للشركة “المتحدة” المملوكة للمخابرات المصرية، قبل أن تسمح لها الأخيرة بإنتاج بعض الأعمال مشاركة معها.

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