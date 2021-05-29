الفاشينستا السعودية بدور البراهيم تخفي وجهها بالنقاب!

بعد يومين فقط من دعوتها الفتيات إلى احتساء مشروب (البيرة)، فاجأت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب.

بدور البراهيم تتنقب لظروف ضرورية!

ولم تكتف بدور البراهيم إلى العودة إلى ماكانت عليه من وضع غطاء الرأس فقط، بل ارتدت النقاب أيضاً، حيث ظهرت بفيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات) بمظهرها الجديد وكشف سبب ذلك.

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وقالت بدور البراهيم: (أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ).

ثم نشرت الفاشينستا السعودية صورة أخرى لها بالنقاب، وكتبت عليها: (قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية. ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال ).

دعوة إلى شرب البيرة من بدور البراهيم

هذا وقد فجرت بدور البراهيم، غضباً واسعا بعدما دعت من داخل أحد المطاعم الفتيات لاحتساء مشروب ”البيرة“.

وقالت بدور البراهيم في فيديو: ”بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة“.

بدور البراهيم تنصح البنات بشرب هذه البيرة pic.twitter.com/3ksgsUfpmM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 26, 2021

ودُوّنَ على الفيديو مقولة ”في صحتك يا بدور“.

ووجه البعض انتقادات لاذعة للفاشينيستا بدور البراهيم، واتهموها بأنها ”تحرض الفتيات على مشروب ”البيرة“.

بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على ”الكحول“، وبالتالي فهي ليست ”مسكرة“.

بدور البراهيم والحجاب

ومؤخراً، عادت بدور البراهيم، للحديث عن نزعها للحجاب، وذلك رداً على متابعة سألتها “ماذا جعلك تقرري خلع حجابك؟”.

وقالت بدور البراهيم بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “حين أكون في البيت، بعض الأحيان يعيقني الحجاب، وحين أريد أن أصور لكم مقطعاً يعيقني، فرأيت أنه ليس من الضروري أن أضع الحجاب”.

وتابعت بدور البراهيم: “أنا أساساً لست محجبة، أقصد خارج الخليج العربي حين أسافر، أخلع الحجاب، وأنا أمام الله لست محجبة فقلت لماذا لا أتصور عبر “سناب شات” بدونه”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أن شعورها بالتناقض جعلها تقرر خلع الحجاب تماماً.

واضافت: “الأمر عادي، ألبسه وقتما أريد وأخلعه وقت أشاء، لا أريد أن يعيقني الحجاب في عملي”.

وهاجمت بدور منتقدي استماعها للأغاني في نهار رمضان.

وقالت: “لمن يقول لي أن الأغاني حرام في رمضان، أنتم تشاهدون المسلسلات تبدأ بأغنية، والإعلانات جميعها تحتوي موسيقى، هل وقف الأمر علي؟”.

وأكدت البراهيم أنها ليست منافقة، وتابعت: “اتركوني براحتي، ذنبي على جنبي، أنتم لا تعرفون شيئاً عن علاقتي بربي وماذا أفعل”.

وسخرت بدور من مهاجميها قائلة: “أنا لا أهتم للناس وماذا يقولون، كل وحدة تنظر لجيبها وترى ماذا فيه ثم تأتي وتتكلم في الناس، مفاتيح النار والجنة ليست بيدكم، لا تتدخلوا”.

بدور البراهيم: (لست محجبة)

وسبق أن تحدثت بدور عن نزعها الحجاب وقالت إنها أساسا لست محجبة، والحجاب الأول الذي كان الناس يشاهدونه ليس حجابا بحسب تعبيرها.

وبدت بدور منزعجة من هذا السؤال في حينها، وقالت: “خلاص أرجوكم لا تسألوني مرة أخرى عن الحجاب”.

وكانت بدور قد فاجأت متابعيها بظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شقيقها سعد.

وظهرت خلال الجلسة وهي ترتدي معطف جلد أسود وبشعر قصير، وتستند إلى شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

أرفض التخلي عن الحجاب

وأعاد حينها الناشطون فيديو للقاء صحفي سابق مع بدور البراهيم، تحدثت خلاله عن الحجاب، وقالت أن التخلي عن الحجاب وعدم ارتدائه. حرية شخصية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء.

وتابعت في اللقاء: ” لكن خلع الحجاب لا يمثل مبادئي وأخلاقي وتربيتي، رغم أني أرى نفسي أجمل حين أُظهر شعري”.

وحين سألتها المذيعة ما إذا كان من الممكن أن تتخلى عن الحجاب، أجابت بدور البراهيم: “لا هذا مستحيل الحجاب مستحيل أتخلى عنه. أنا مسلمة وهذا اسمه حاجب، أما كيف طريقته وكيف أقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

هند القحطاني وفزورة اليوم

وسبق أن شنت بدور البراهيم، هجوما عنيفا على “هند القحطاني” بسبب الحجاب أيضاً، لينشب بينهما شجار حاد.

ونشرت هند المقيمة في أمريكا مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

بدور البراهيم تهاجم هند

وتابعت بدور البراهيم منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”“وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله.. ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك.. والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتني والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

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