شاهد ما حصل بعد منع مكبرات الصوت الخارجية للمساجد بصلاة الجمعة في السعودية

في تطبيقٍ عمليّ لقرار وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، أبدى المصلون في عدد من مساجد السعودية تذمرهم وسخطهم اليوم مما حصل خلال صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة بلا مكبرات الصوت الخارجية للمساجد

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر مصلين اليوم الجمعة للصلاة خارج المساجد بسبب الإزدحام، ونتيجة قرار منع مكبرات الصوت لم يستطيعوا سماع الخطبة ولا صوت الإمام.

غضب واسع

وفور تداول المقاطع، أطلق مغردون سعوديون، هاشتاغ (#نطالب_ارجاع_صوت_الصلاه)، تخلله تعليقات ساخطة من القرار.

الكاتب والمغرد تركي الشلهوب قال: “في أرض الرسالة.. يُمنع صوت القرآن والخطب ويسمح برفع صوت الحفلات الغنائية”.

في أرض الرسالة.. يُمنع صوت القرآن والخطب ويسمح برفع صوت الحفلات الغنائية !#مكبرات_الصوت #نطالب_ارجاع_صوت_الصلاه — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 28, 2021

حساب معالي الربراري كتب: “مشهد صلاة الجمعة اليوم محزن للغاية، الجمعة بدون خطبة وبدون صلاة !! لمن صلى خارج المسجد !!”.

مشهد صلاة الجمعة اليوم محزن للغاية الجمعة بدون خطبة وبدون صلاة !! لمن صلى خارج المسجد !!#مكبرات_الصوت — معالي الربراري (@Mrbrary) May 28, 2021

المغرد صالح قال: “جوامع كثيرة تضرر المصلون في ساحتها اليوم بسبب قرار منع مكبرات الصوت ! والله لو إن وزارة الشئون الاسلامية درست القرار زين قبل إصداره كان استثنت صلاة الجمعة على الأقل!”.

جوامع كثيرة تضرر المصلون في ساحتها اليوم بسبب قرار منع مكبرات الصوت !

والله لو إن وزارة الشئون الاسلامية درست القرار زين قبل إصداره كان استثنت صلاة الجمعة على الأقل!#نطالب_ارجاع_صوت_الصلاه

#مكبرات_الصوت

pic.twitter.com/16AeMAbdGJ — ﮼صالح (@safaan304) May 28, 2021

الجدير ذكره ان قراراً صدر من وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، “وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف”.

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط،وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت،واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

صالح الفوزان: أصوات مكبرات الصوت الخارجية للمساجد “مصيبة”

وكان ناشطون اعادوا تداول ما قاله الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، إن أصوات مكبرات الصوت الخارجية للمساجد باتت مصيبة يشكو منها كثير من الناس.

وقال الفوزان خلال لقاء تلفزيوني على قناة (السعودية): (بعض الأئمة يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمفروض أن يكون الصوت داخل المسجد ليسمع الحاضرين فقط، وليس الشوارع أو البيوت والأسواق، فهذا ليس له فائدة بل فيه أذى للبيوت والمرضى والذين يصلون في بيوتهم).

ودعا الفوزان حينها وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد أن يتعاهدوا هذه المساجد، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يراعون أحوال الناس بحسب تعبيره.

وأيد إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، القرار وقال في تغريدات على حسابه بموقع (تويتر): كون الإقامة ترفع بمكبرات الصوت محل خلاف بين علمائنا الأكابر فكان الألباني رحمه الله يمنع ذلك ويقول إن الإقامة شرعت داخل المسجد للمصلين).

وأثار القرار جدلاً بين الناشطين الذين ربطوا الأمر بالتغييرات التي تشهدها السعودية منذ سنوات، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد