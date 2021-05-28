الكاتب السعودي سعود الفوزان يعرض بيته للبيع بسبب مكبرات الصوت الخارجية للمسجد الذي يجاوره!

أبدى الكاتب السعودي سعود الفوزان تأييده لقرار قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، كاشفاً عن انه عرض بيته القريب للمسجد للبيع بسبب ما اعتبرها أصوات مزعجة تخرج من المسجد.

وقال سعود الفوزان في تغريدة بحسابه في تويتر: “قرار صائب وحكيم (حظر) مكبرات الصوت. أصبحت مزعجه وكل أمام مسجد يريد الشهره بصوته وقراءته حتى أن بعض اهل الحي جوار المساجد باعوا بيوتهم بثمن بخس وهربوا من اربع ميكروفونات فوق رؤوسهم لا الومهم ومعهم حق”.

قرأر صائب وحكيم #مكبرات_الصوت أصبحت مزعجه وكل أمام مسجد يريد الشهره بصوته وقراءته حتى أن بعض اهل الحي جوار المساجد باعوا بيوتهم بثمن بخس وهربوا من اربع ميكروفونات فوق رؤوسهم لا الومهم ومعهم حق — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 28, 2021

سعود الفوزان: عرضت بيتي للبيع هرباً من صوت مآذن المساجد!

واضاف سعود الفوزان: “هذا ماحصل بعت بيتي والسبب مكبرات الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه معهم حق”.

هذا ماحصل بعت بيتي والسبب #مكبرات_الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه/معهم حق — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 28, 2021

الجدير ذكره ان قراراً صدر من وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، “وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف”.

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط،وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت،واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأثار القرار جدلاً بين الناشطين الذين ربطوا الأمر بالتغييرات التي تشهدها السعودية منذ سنوات، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد.

وأمس الجمعة، أبدى المصلون في عدد من مساجد السعودية تذمرهم وسخطهم مما حصل خلال صلاة الجمعة، حيث لم يتمكن المصلون خارج المساجد بسبب الإزدحام، من سماع الخطبة ولا صوت الإمام؛ نتيجة قرار منع مكبرات الصوت الخارجية.

وفور تداول المقاطع، أطلق مغردون سعوديون، هاشتاغ (#نطالب_ارجاع_صوت_الصلاه)، تخلله تعليقات ساخطة من القرار.

الكاتب والمغرد تركي الشلهوب قال: “في أرض الرسالة.. يُمنع صوت القرآن والخطب ويسمح برفع صوت الحفلات الغنائية”.

فيما كتب حساب معالي الربراري: “مشهد صلاة الجمعة اليوم محزن للغاية، الجمعة بدون خطبة وبدون صلاة !! لمن صلى خارج المسجد !!”.

المغرد صالح قال: “جوامع كثيرة تضرر المصلون في ساحتها اليوم بسبب قرار منع مكبرات الصوت ! والله لو إن وزارة الشئون الاسلامية درست القرار زين قبل إصداره كان استثنت صلاة الجمعة على الأقل!”.