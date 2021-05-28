رسميًا: يوفنتوس يعلن إقالة مدربه بيرلو مع أنباء عودة المدرب السابق أليغري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إقالة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو من قيادة فريق السيدة العجوز، رغم النجاحات والإخفاقات التي حققها مع الفريق خلال الموسم.

يوفنتوس وإقالة بيرلو

وكتب فريق يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي، قائلاً: ” شكرًا أندريا، هذه هي الكلمات الأولى التي يجب علينا نطقها في نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها معًا”.

وأضاف البيان، ” قبل بضعة أشهر من الآن، بدأ أندريا بيرلو، كأحد رموز كرة القدم العالمية، مغامرة جديدة على مقاعد بدلاء السيدة العجوز، وكانت الأولى له كمدرب”.

وتابع البيان، “برز شجاعة بيرلو مع الفريق في فترة تتسم بآلاف الصعوبات نتيجة وباء فيروس كورونا، الذي أجبر العالم على إعادة اختراع القواعد الخاصة يوما بعد يوم”.

يوفنتوس ومغامرة بيرلو

واستكمل، ” المدرب بيرلو سيكون بلا شك مسيرة رائعة في التدريب، إنها مغامرة التحول والسعي لجلب أفكاره وتجبرته كبطل على أرض الملعب إلى عالم التدريب”.

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وأردف البيان، قائلاً: ” منذ ذلك الحين، فإن الانتصارات أكثر ما يهم في عالم كرة القدم، في غضون بضعة أشهر، حقق يوفنتوس مع المدرب بيرلو لقبي السوبر والكأس الإيطالي خلال موسمه مع الفريق”.

وأكمل البيان “منذ ذلك الحين، فإن الانتصارات أكثر ما يهم في كرة القدم، دعونا نتذكرها، في غضون بضعة أشهر قصيرة، حصل يوفنتوس مع بيرلو على لقبي السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا”.

وختم البيان، ” نشكرك أندريا على كل هذا، وعلى شجاعتك التي أظهرتها كل يوم من القلب، ونتمنى لك التوفيق في المستقبل الذي سيكون بالتأكيد رائعًا”.

مسيرة بيرلو مع يوفنتوس

وقد عين فريق يوفنتوس المدرب الإيطالي بيرلو لقيادة تدريب الفريق في صيف العام الماضي، حيث كانت أول تجربة له حيث لم تكن لديه أي خبرة تدريبة سابقة.

بيرلو مع يوفنتوس كمدرب : 52 مباراة ، 34 فوز ، 10 تعادل ، خسر 8 مرات ، 2 بطولة pic.twitter.com/mgAPWTQTlr — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) May 28, 2021

وفشل المدرب بيرلو في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، لكنه نجح في الوصول إلى المراكز الأربعة من ترتيب الدوري المؤهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أنه نجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر وكأس ملك إيطاليا.

يوفنتوس والتعاقد مع أليغري

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو”، العامل في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، عن عودة المدرب السابق ماسيميليانو أليجري إلى تدريب فريق يوفنتوس من جديد بعد إقالة المدرب بيرلو.

وبين الصحفي رومانو، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي قامت بالتعاقد مع المدرب أليغري حتى صيف يونيو عام 2025م براتب سنوي بلغ قيمته 9 مليون يورو سنويًا.

الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

رسميًا – أليغري يعود إلى يوفنتوس كمدرب للفريق بعد إقالة بيرلو. pic.twitter.com/e38PgKl2tV — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) May 27, 2021

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا، المتوج مؤخرًا بهداف الدوري مع نهاية الموسم الحالي.

بيرلو بعد إقالته : إنتهى موسمي الأول كمدرب ، لقد كانت سنة معقدة و لكنها رائعة على أي حال ، عندما طلبني اليوفي لم أفكر مطلقاً في المخاطر التي سأتعرض لها pic.twitter.com/5l61QLNlfc — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) May 28, 2021

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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