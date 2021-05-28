بعد طلاقها .. رجل يحاول اقتحام منزل الفنانة العمانية زارا البلوشي وهي نائمة (شاهد)

فاجأت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي متابعيها، بعدما اعلنت ان رجلاً حاول اقتحام منزلها، مدعياً أنه زوجها، في حادثةٍ تأتي بعد طلاقها مؤخراً.

تفاصيل محاولة اقتحام منزل زارا البلوشي

وفي التفاصيل، قالت زارا إن العاملة الموجودة لديها أيقظتها من النوم في الساعة الثامنة صباحاً، لكي تخبرها بأن هناك رجلاً على الباب يريد التحدث معها، مضيفة أنه بمجرد أن رآها الرجل قال لها: “زينب أنا جوزك”، موضحةً أنها من هول الصدمة أغلقت الباب في وجهه، خاصة أنها لم تره من قبل.

وأشارت البلوشي إلى أنها قدمت بلاغ إلى الشرطة عن طريق الهاتف، وأنهم وصلوا إليها في أقل من 5 دقائق، وتمكنوا من القبض عليه قبل هروبه.

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وأكدت زارا أنها تشعر بالخوف ومازال الرعب يتسلل إلى قلبها، وقالت إنها كانت على وشك الانهيار بسبب تهجم هذا الرجل على منزلها، وأنها ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة لمنزلها من الداخل والخارج.

طلاق زارا البلوشي

وكانت زارا البلوشي قد فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على (سناب شات): (لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك).

وتابعت زارا البلوشي: (لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا).

وشرحت زارا البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: (جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي).

وتابعت: (أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر).

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: (الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن).

“الزواج قسمة ونصيب”

هذا وقد كشفت زارا البلوشي أخيراً السبب الرئيسي لحدوث الطلاق بعد شهر واحد فقط من زواجها.

وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع (مرسيدس).

وقالت البلوشي: (أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده).

وتابعت كواليس ليلة الفراق: (خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي).

زارا البلوشي: أنا غبية!

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: (شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه).

وتابعت: (شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق).

وختمت البلوشي: (كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها).

(طلقني بمرسيدس)

وكانت البلوشي قد أثارت الجدل في وقت سابق بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله حصولها على سيارة مرسيدس من النوع الحديث مقابل طلاقها.

وقالت البلوشي وهي مبتسمة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: (والله سوّاها وطلقني بمرسيدس، مهايطي).

كما نشرت الفنانة المقيمة في السعوديّة فيديو آخر تظهر لحظة توقيعها على وصل تسلم السيارة ويظهر فيه اسمها الحقيقي وهو زينب البلوشي.

بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تحمل مفتاح السيارة وعلقت عليها: (سواها القحطاني)، ومقطعاً آخر يظهر سيارة النقل وهي تضع سيارتها الجديدة أمام منزلها.

سمير عارف وزارا البلوشي

وسبق أن تزوجت البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل (أنا آسف) لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

وبعد طلاقها، سافرت زارا إلى جورجيا لتعود إلى السعودية وحصلت بعدها على الإقامة الذهبية هناك. حيث أعلنت أنها سوف تستقر وتعيش حياتها هناك لأن المملكة هي الوطن الوحيد الذي تعرفه.

الجدير بالذكر أن البلوشي ممثلة عمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.