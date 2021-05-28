تفاصيل عرض لابورتا المغري لتجديد عقد ميسي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، بأن رئيس برشلونة “خوان لابورتا” قد أرسل مؤخرًا عرضًا لقائد الفريق الكتالوني الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وجاء هذا العرض بعد لقاء لابورتا الأخير مع والد ميسي وكيل أعمال اللاعب، بشأن التفاوض مع إدارة البرسا في شهر مايو الماضي.

لابورتا ووالد ميسي

وأفادت شبكة ” إسبن” الإسبانية، إلى أن اللقاء الذي دار بين رئيس برشلونة لابورتا ووالد ميسي قد انتهى بأجواء إيجابية بين الجانبين.

Для Месси приготовили план дальнейшей карьеры 📄 В Испании пишут, что Лапорта отправил Лео окончательное предложение о новом долгосрочном контракте:

2️⃣ года в «Барсе»

3️⃣ года в США

5️⃣ лет в «Барсе» в системе клуба Лео пока думает:https://t.co/mCQA2ZDQaj 📷 инстаграм Месси pic.twitter.com/xG46MeTski — Матч ТВ (@MatchTV) May 27, 2021

وقالت قناة “TV3” الإسبانية، بأن لابورتا قد أرسل بالفعل عرضًا جديدًا للاعب ميسي مع قرب موعد الانتقالات الصيفية الشهر القادم، وهو في انتظار رده على بشأن ذلك.

عرض ميسي الجديد

وأشارت القناة إلى أن العرض المقدم للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يتضمن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني لمدة موسمين قادمين، ثم الانتقال بعدها إلى الدوري الأمريكي للعب ثلاثة سنوات أخرى، لكنونه سفيرًا للنادي هناك.

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ويتعين عقب نهاية فتره في الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل في اللجنة الرياضية داخل نادي برشلونة الإسباني، وهناك تفاؤل من إدارة نادي برشلونة بشأن العرض المقدم لميسي.

وأضافت القناة، أنه من المتوقع أن يشرح رئيس برشلونة لابورتا، تفاصيل هذا العرض خلال مؤتمر صحفي سيعقده مساء اليوم بخصوص هذا الأمر.

ميسي عرض برشلونة

وفي ذات السياق، فقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن المقربين من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا، قد أكدوا أن البرغوث لم يتلقى بعد أي عرض بشكل رسمي من النادي الإسباني حتى الآن.

🚨بيئة الأسطورة لـMD تنفي حصول ميسي على عرض من نادي برشلونة و تقول حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من النادي. pic.twitter.com/IXFsGkSQhZ — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) May 27, 2021

وكان لابورتا يرغب في انتظار نتائج الوضع المالي لنادي برشلونة، نظرًا لعدم وجود نتائج سريعة بخصوص الأزمة التي يمر بها الفريق الكتالوني، حيث سيتحرك بعدها إدارة الفريق لتقديم عرضها على اللعب ميسي، الذي سينتهي عقده في شهر يونيو/ حزيران القادم.

وقد كشف مراسل شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية والمقرب من نادي فريق برشلونة الإسباني أشرف بن عياد، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم أمره والبقاء بشكل نهائي في صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل

الشرط الجزائي

وقد أبلغ ليونيل ميسي الصيف الماضي إدارة فريق برشلونة “البلوغرانا” بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء.

لابورتا : ميسي يرغب بأن يفكر برشلونة بشئ كبير ومعي هذا الأمر سيتحقق pic.twitter.com/lXqRsXaDmL — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) May 28, 2021

في ظل الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو مع إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة، وعدم رغبة اللاعب في اللجوء إلى القضاء بعد السنوات التي قضاها داخل أسوار ملعب “الكامبنو”.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

📸 – الأسطورة ليونيل ميسي من تدريبات المنتخب اليوم 🤩 pic.twitter.com/f7XdvbSmbn — Messi World (@M10GOAT) May 26, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

ميسي بتدريبات المنتخب الارجنتيني 😍

pic.twitter.com/ESh5GkC3T3 — EUR & CUP (@EUR_CUP) May 26, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

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