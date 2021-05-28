جماهير فريق مانشستر سيتي وتشيلسي
جماهير فريق مانشستر سيتي وتشيلسي
Videoرياضة

بالفيديو: اشتباكات حادة بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في شوارع بورتو

كتب وطن
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتباكات اندلعت بين مشجعي فريق مانشستر سيتي ومنافسه تشيلسي في شوارع مدينة بورتو البرتغالية، قبيل المواجهة النهائية على لقب دوري أبطال أوروبا.

جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي

وقد تدخلت الشرطة البرتغالية في مدينة بورتو وعدد من عناصر الجيش من أجل فض الاشتباكات التي دارت بين الجماهير الإنجليزية داخل منتج “ألبوفيرا” الذي تواجد بداخله معظم المشجعين من كلا الفريقين المنافسين، وفق ما أفادت به التقارير الصحفية الإنجليزية والبرتغالية.

اقرأ المزيد: موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن أعمال الشغب بدأت بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام فريق فياريال الإسباني بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي في نهائي الدوري الأوروبي، واحتفال جماهير مانشستر سيتي بالنتيجة.

تأهل فريق مانشستر سيتي

ونجح فريق مانشستر سيتي في الوصول إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

بينما تأهل فريق تشيلسي “البلوز” المنافس على بطولة “Champions League”، على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بمجموع المباراتين، حيث تعادل في مباراة الذهاب بهدف لكليهما، بينما حقق الفوز عليه في مباراة الإياب بهدفين نظيفين في ميدانه بالعاصمة البريطانية لندن.

نتائج الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وحقق فريق تشيلسي “البلوز” الفوز في آخر مواجهتين خاضها الفريق ضد مانشستر سيتي بكافة المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بينما حقق مانشستر سيتي “السيتزنز” كانت بين 2005 و2009.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي التاسع الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، واستقبل كلا الفريقين أربع أهداف في شباكهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح كذلك فريق مانشستر سيتي من التتويج بالعديد من الألقاب خلال منافسات الموسم الجاري، حيث توج مؤخرًا بلقب الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره تشيلسي في المرة الأولى بتاريخ مسيرته الكروية.

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