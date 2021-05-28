الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمبلغ ضخم بعد التتويج بكأس الملك السعودي

أعلن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال في تغريده له عبر منصة “تويتر”، عن تقديم مكافأة مالية بعد نجاح نادي الفيصلي السعودي التتويج بلقب كأس الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الموسم على حساب منافسه التعاون السعودي.

الوليد بن طلال والمكافأة المالية

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” أهنئ جمهور وإداري ولاعبي فريق نادي الفيصلي السعودي بالفوز بكأس والد الأمة وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأقدم مليون ريال سعودي مكافأة لنادي الفيصلي”.

أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي @AlFaisaly بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #الفيصلي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#نهائي_أغلى_الكؤوس#نهائي_كاس_الملك — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2021

تتويج الفيصلي والوليد بن طلال

ونجح فريق الفيصلي السعودي من التتويج بلقب الملك السعودي، بعد تحقيقه الفوز على منافسه التعاون بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة جمعت كلا المنافسين على استاد “الملك فهد الدولي” مساء يوم الخميس الماضي في العاصمة الرياض.

تفاصيل مباراة التعاون والفيصلي

وأحرز فريق التعاون أولى أهداف اللقاء في شباك المنافس الفيصلي في الدقيقة ال14 عن طريق لياندر تاوامبا، بينما نجح فريق الفيصلي من تسجيل هدف التعادل عن طريق جوليو تافاريس بركلة جزاء في الدقيقة ال40.

وعاد فريق التعاون السعودي من تسجيل الهدف الثاني له مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق أليخاندرو غامارا في الدقيقة ال45 بركلة جزاء سجلها اللعب بقوة على يمين حارس مرمى فريق الفيصلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

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الفيصلي وقلب نتيجة المباراة

ودخل فريق الفيصلي السعودي الشوط الثاني بقوة والسيطرة على مجريات أحداث الشوط الثاني أمام منافسه التعاون الذي أهدر العديد من الفرص باتجاه شباك مرمى منافسه، ليعاود فريق الفيصلي من هز شباك التعاون من جديد في الدقيقتين ال60 وال93 بواسطة “جوليو تافاريس” عبر ركلتي جزاء أخرى تحصل عليها الفريق في المباراة.

وشهدت المباراة النهائية على كأس الملك السعودي طرد المدافع السعودي محمد النخيلان في الدقيقة ال83 من المباراة بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس التعاون في المباراة.

ويعد التتويج الأول لفريق الفيصلي السعودي في تاريخ مسيرته الكروية، بعد نجاحه في الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي هذا الموسم 2020-2021.

وحضر المباراة الختامية أمير مدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.

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