“شاهد” جورجينا تنشر مقطع لرونالدو وهو يمارس تمارين الضغط على شرفة فاخرة

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز” صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، مقطع فيديو للدون عبر حسابها الخاص عبر “الانستغرام”، وهو يمارس تمارين الضغط على شرفة هي الأغلى في العاصمة البرتغالية لشبونة.

📸 الاسطورة كريستيانو رونالدو في تورينو اليوم 🏋🏻‍♂️ pic.twitter.com/WrJolYOs6D — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 27, 2021

جورجينا والشقة الفاخرة

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن صديقة رونالدو “جورجينا” قامت بتصوير مقطع فيديو من شرفة منزلهما مع صاروخ ماديرا في مدينة لشبونة البرتغالية.

فيديو : جورجينا تنشر مقطع لصديقها رونالدو وهو يمارس تمارين الضغط من على شرفة منزله الفاخرة

ويحتوي شقته الفاخرة على كل شيء، كحوض سباحة وجاكوزي وغرفة تشمس، والمناظرة الطبيعية من أعلى الشقق في البلاد، حيث يبلغ قيمتها نحو 7 ملايين يورو.

رونالدو والعطلة مع رونالدو

ويقضي رونالدو عطلته مع صديقته جورجينا بعد انتهاء موسمه مع فريق يوفنتوس، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، خلال الصيف الجاري.

وستقام البطولة “اليورو” في صيف هذا العام، حيث من كان من المفترض أن تعقد العام الماضي، خلال الفترة ما بين 11 يونيو / حزيران وحتى 11 يوليو / تموز المقبلين في نحو 11 دولة أوروبية.

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وسيخوض منتخب البرتغالي حامل لقب أوروبا النسخة الماضية، في المجموعة السادسة التي يطلق عليها اسم ” مجموعة الموت”، إلى جانب بطل العام النسخة الماضية، بالإضافة إلى منتخبي ألمانيا وهنغاريا.

رحيل رونالدو

وأشارت تقارير إيطالية، أن الدون رونالدو أبلغ لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر رونالدو في خوض تجربة جديدة، فقد ارتبط بالعودة مع إلى فريق مانشستر يونايتد أو الاحتمال الضعيف بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وكذلك باريس سان جيرمان في حال مغادرة المهاجم الفرنسي مبابي الذي لم يحسم أمره مع الفريق الباريسي.

جورجينا رودريغيز على INS : "أطلق عليه الرقم القياسي الوحيد، وهو رقم قياسي آخر رائع للأعظم في كل العصور" كريستيانو رونالدو ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/J7EKpFg6Iu — CR7❤️RN20 (@CR7Nii) May 20, 2021

وينتهي عقد رونالدو مع فريق يوفنتوس في صيف عام 2022، كما ونشر رونالدو رسالة مطولة جاء فحوها أنه وصل إلى الرقم الذي حققه في الدوري الإيطالي، وأن أي لاعب تكون مسيرته المهنية عبارة عن تقلبات عام بعد عام.

ووصل اللاعب البرتغالي رونالدو مع فريق يوفنتوس إلى 100 هدف، خلال قضائه ثلاثة مواسم داخل السيدة العجوز الإيطالي، وتتويجه مؤخرًا بهداف الدوري خلال الموسم الحالي.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

رونالدو وفريق سبورتنغ لشبونة

وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

📊 الأسطورة كريستيانو رونالدو أصبح اول لاعب في التاريخ يحقق لقب الهداف في الدوري الأنجليزي ، الأسباني والإيطالي.اعجازي pic.twitter.com/3N7GtOeuOo — Curva Juventus (@CurvaJ) May 23, 2021

وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

كريستيانو رونالدو فاز بـــ ✅جائزة الهداف في الدوري الإنجليزي

✅جائزة الهداف في الدوري الإسباني

✅جائزة الهداف في الدوري الإيطالي الأول وبمسافة عن الباقيين🤩 pic.twitter.com/bGPkAu2Lzc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 23, 2021

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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