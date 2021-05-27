اللاعب محمود قاعود ومدرب فريق البنك الأهلي
اللاعب محمود قاعود ومدرب فريق البنك الأهلي
Videoرياضة

بالفيديو: واقعة مثيرة ونادرة تحدث بين لاعب ومدربه في الدوري المصري

كتب وطن
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أثارت حادثة مثيرة في عالم الكرة المستديرة بالدوري المصري، عقب تجاهل مهاجم فريق البنك الأهلي محمود قاعود لتعليمات مدربه.

ورفض الاستبدال والخروج من أرضية الملعب، خلال مواجهة الفريق مع منافسه سموحة في الدوري الممتاز.

رفض الانصياع لتعليمات المدرب

وبدأت تلك الواقعة المثيرة في الدقيقة ال 62 من مجريات الشوط الثاني، حيث قام المدرب باستبدال اللاعب المصري محمود قاعود، لكنه قام بتوجيه بعض الإشارات للجهاز الفني برفضه قرار المدرب والبقاء داخل أرضية الملعب.

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وحاول قائد فريق البنك الأهلي عاصم صلاح، إقناع اللاعب بالاستماع إلى تعليمات مدربه خالد جلال، لكن اللاعب صمم على عدم مغادرة أرضية الملعب، وأكمل المباراة حتى نهايتها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

وعقب اللاعب قاعود على الحادثة ورفضه الخروج من الملعب في تصريح له  بعد انتهاء المباراة بقوله: ” رفضت الخروج بسبب حماسي لتغيير النتيجة”.

وأردف قاعود، “لم أعترض نهائيًا منذ لعبي كرة القدم وكنت في نادي إنبي عمري ما اعترضت نهائيًا واعتذر للنادي والفريق”.

عقوبة اللاعب قاعود

وقرر  المدير الفني لفريق البنك الأهلي خالد جلال،  إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى والتدريب منفردًا وغرامة مبدئية 150 ألف جنيهًا وتحويله للتحقيق.

مباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق البنك الأهلي في الدقيقة ال69 عن طريق أحمد كامل عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب بقوة في شباك منافسه سموحة، كما وعاد نفس اللاعب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر زمن المباراة.

واستطاع لاعب فريق سموحة مصطفى فتحي من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في المباراة في الدقيقة ال 81، ليعاود تسجيل مرة أخرى في الدقيقة السابعة من الوقت البديل عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 54 نقطة بعد تحقيقه الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

المصري وسموحة   

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع سموحة برصيد 35 نقطة.

تراجع الاتحاد السكندري وسيراميكا

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 33 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا كليو باترا في سابع الترتيب برصيد 31 نقطة.

متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركزين الثامن والتاسع فريق الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنفس رصيد النقاط، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء طلائع الجيش برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري برصيد19 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 12 هدفًا، يليه في وصافة الترتيب مهاجم فريق سيراميكا أحمد ياسر ريان بفارق هدف وحيد برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

وفي المركز الثالث آتى المهاجم في فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع عمرو جمال لاعب فريق المصري.

أما في المركز السادس جاء اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 9 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب الأهلي محمد شريف وكذلك اللاعب يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس الأهداف، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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