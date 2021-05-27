أحدث ظهور لـ” الملكة رانيا” وحقيبتها تثير الجدل.. من دار أزياء مصرية وهذا سعرها

أثار الظهور الأخير والأحدث لـ الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جدلا واسعا بين النشطاء بسبب حقيبتها الشخصية التي كانت تحملها.

الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني

وجاء ظهور الملكة رانيا أمس، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ75، داخل قصر رغدان العامر، بالعباءة الأردنية التقليدية.

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وما لفت الأنظار أكثر هو ظهورها في المناسبة بحقيبة مصرية الصنع.

والحقيبة مطعمة بزهرة “اللوتس” الفرعونية، ويبلغ سعرها 330 دولارا أمريكيا، بحسب موقع “مصراوي”.

وكانت مؤسسة (nunizcairo) التي صممت حقيبة الملكة رانيا علقت على اختيارها لها.

View this post on Instagram A post shared by Nuniz by Nadia Zarkani (@nunizcairo)

حيث نشرت على حسابها بانستغرام صورة الملكة وهي تحمل الحقيبة وعلقت “إنه شيء جميل جدا بالنسبة لي ولكل منتج مصري أن يُشاهد على نطاق عالمي، خاصة على شخص أنيق وشيك مثل الملكة رانيا.)

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وتابعت:(إنه لشرف عظيم لي، ولأنها كانت ترتدي حقيبة لوتس، الرمز المصري، فذلك يدعو لمزيد من الفخر.)

الملك عبدالله الثاني وعيد الاستقلال 75

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هنأ، يوم الثلاثاء الماضي، الأردنيين بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75.

وقال الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بالصبر والعزيمة صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي”.

وأضاف: “سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد”، خاتما تغريدته بـ”حمى الله الأردن وشعبه العزيز”.

​ويتزامن الاحتفال بعيد استقلال الأردن في 25 مايو/ أيار، والذي وافقت فيه الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني في عام 1946، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.

وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

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