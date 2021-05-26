وافدون في سلطنة عمان يسرقون مسناً في وضح النهار وكاميرات المراقبة ترصد فعلتهم!

ألقت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على عدد من الوافدين بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يوثق جريمتهم ضد أحد المسنين.

نشل مُسن أثناء تسوقه

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها عبر (تويتر)، تابعته (وطن)، أن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ألقت القبض على عدد من الوافدين بتهمة النشل وسرقة محتويات محفظة أحد المُسنين في أثناء تسوقه.

هذا وقد أحالت إدارة التحقيقات المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تُلقي القبض على عددٍ من الوافدين بتهمة النشل وسرقة محتويات محفظة أحد المُسنين في أثناء تسوقه وذلك بعد تداول مقطعٍ مرئي يوضح اقترافهم الفعل، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/5So78PXT7R — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 26, 2021

عمانيون يطالبون بطرد الوافدين

وأشاد العمانيون بجهود رجال الشرطة، مطالبين السلطات بترحيل الوافدين من البلاد، فجاء في التعليقات: (حسبي الله ونعم الوكيل أمنيتي أشوف عمان ما فيها وافد).

حسبي الله ونعم الوكيل أمنيتي أشوف عمان ما فيها وافد — وَطَــن ! (@w3tn_i) May 26, 2021

وكتب آخر: (الحمدلله نتمنى الطرد من البلد والتعويض عن الاثر النفسي للرجل المسن).

الحمدلله نتمنى الطرد من البلد والتعويض عن الاثر النفسي للرجل المسن — إبن الشــ🇰🇼🇴🇲🇵🇸ـــرقية (@FFMW34401) May 26, 2021

وطالب آخر رجال الشرطة مداهمة بيوت مسقط القديمة، وكتب: (جزاكم الله خير اتمنى تداهموا بيوت في مسقط القديمة مع موظفي وزارة العمل عندنا عمالة وافدة كثيرة اغلبهم بلا عمل المناطق طويان ومسقط_ميابين و سداب).

جزاكم الله خير

اتمنى تداهموا بيوت في مسقط القديمة مع موظفي وزارة العمل عندنا عمالة وافدة كثيرة اغلبهم بلا عمل المناطق طويان و مسقط_ميابين و سداب — . (@yousuf_40) May 26, 2021

ونوه آخر إلى المشاكل الاجتماعية الناتجة عن ازدياد نسبة عدد الوافدين، وكتب: (لطالما حذرنا من زيادة عدد الوافدين والمشاكل الاجتماعية والاننية التي ستنتج عن هذا الشي ولكن لا حياة لمن تنادي).

لطالما حذرنا من زيادة عدد الوافدين والمشاكل الاجتماعية والاننية التي ستنتج عن هذا الشي ولكن لا حياة لمن تنادي . — Abdul.k (@Abdulk40958766) May 26, 2021

وخصص آخر الوافدون البنغاليون في مطالبته بترحيلهم، وكتب: (الأفضل تقليص اعداد الوافدين بالأخص البنغالي الي يقترف بمثل هذي الأفعال المشينة).

الأفضل تقليص اعداد الوافدين بالأخص البنغالي الي يقترف بمثل هذي الأفعال المشينة — 😃 (@mahaalarab788) May 26, 2021

وقبل أيام، ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية القبض على خمسة آسيويين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

قيادة شرطة محافظة الداخلية تضبط خمسة آسيويين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 24, 2021

وفي سياق متصل، ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع شرطة خفر السواحل، القبض على ثلاثة وافدين أثناء قيامهم بعملية تهريب مواد مخدرة إلى السلطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان حينها أنه تم ضبط ب 50 قالباً من مخدر الكريستال و20 قالباً من مخدر الحشيش بحوزة المتهمين، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع شرطة خفر السواحل تُلقي القبض على ثلاثة وافدين أثناء قيامهم بعملية تهريب مواد مخدرة إلى السلطنة، وضبط بحوزتهم 50 قالباً من مخدر الكريستال و20 قالباً من مخدر الحشيش، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 17, 2021

40% وافدين

ويشكل الوافدون في سلطنة عمان ما يقرب من 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة.

وكثفت عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى جهودها لخلق فرص عمل لمواطنيها في مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط.

والعام الماضي، أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخاصة في المناصب العليا لخلق المزيد من فرص العمل لهم.

تجمعات سلمية في صحار وولايات اخرى

هذا وشهدت ولاية صحار في سلطنة عمان تجمعاتٍ سلمية، من شبان باحثين عن عمل، وآخرين مسرحين من وظائفهم، للمطالبة بتسريع معالجة أوضاعهم.

وانتشرت صور لتجمعات سلمية لعشرات الشبان في ولايات صحار و عبري و الرستاق وصور و نزوى، أمام مديريات وزارة العمل ومكاتب المحافظين.

🔴 الان تجمعات سلمية في عدد من ولايات السلطنة للمطالبة في تسريع توظيف الباحثين والمسرحين عن العمل #عبري_تستجيب pic.twitter.com/Od8NbFIvAf — شبكة عُمان | #القدس (@OMN_4) May 25, 2021

وذكرت حسابات عُمانية، أنّه الحركة المرورية اسفل جسر صحار توقفت بسبب التجمعات السلمية، فيما قام رجال الشرطة بتوزيع الماء على الشبان.

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وكان محامون عُمانيون ذكروا انّه تمّ الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم توقيفهم لساعات خلال مشاركتهم في الوقفات السلمية يومي الأحد والإثنين في ولاية صحار بسلطنة عمان.

فيما أعلن عدد من المحامين العُمانيين، عبر تويتر، تطوعهم للدفاع عن الموقوفين على خلفية تجمعات سلمية للمطالبة بوظائف في ولايتي صلالة وصحار.

طموح الشباب وظيفه وليس المستحيل اليوم الثالث على التوالي ننتظر من سلاطننا التدخل #صحار_الان pic.twitter.com/N3MDnqPb8I — عبدالله المعمري🇴🇲🇵🇸 (@4T6o1sGhG6FU8Nz) May 25, 2021

الرسالة وصلت

من جهته، قال العضو السابق بمجلس الشورى العُماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، في تغريدةٍ بـ(تويتر) إن رسالة الشباب العُماني وصلت إلى وليّ الأمر، في إشارة إلى السلطان هيثم بن طارق .

إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا. كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه. وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله. pic.twitter.com/xdGNMXrS4X — محمد بن سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) May 24, 2021

وكتب في تغريدته: (إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا).

وأضاف: (كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه).

وتابع: (وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله).

وطالب عُمانيون يطالبون بخروج المسؤول لطمأنة الباحثين عن عمل والاستماع لهم، معتبرين أنّ ذلك سيكون له وقع كبير في نفوس الشباب مع اتخاذ خطوات فاعلة وملموسة لحل أزمة الباحثين عن عمل والمسرحين من أعمالهم.

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة دعا المسؤولين إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الدائرة قال الشيخ الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر: (ما دخل الرفق شيئا إلا زانه، ولا دخل العنف أمرا إلا شانه، فيجب أن يسود بين جميع الأطراف منطق الحكمة لا الشدة، وأن تصدق النيات في حل المشكلات).

وتابع مفتي السلطنة أن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها.

كما بعث برسالة للمسؤولين وقال إنه (على جميع المسؤولين أن يسعوا إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.)

واستطرد مفتي السلطنة في بيانه:(وأذكر الجميع بما يروى عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها : التي لم تصلح لها الطريق يا عمر؟)

واختتم:(ومع خلوص النية والرغبة في حل المشكلات، تكون النتيجة مرضية للجميع بعون الله وتوفيقه).

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