نسرين طافش تُشعل المواقع بصور جريئة في “الجيم” بدبي!

أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لها من دبي في الامارات، ظهرت فيها بملابس رياضية جريئة خلال تواجدها في “الجيم”.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو، جمعها بمدربها الرياضي في “الجيم”.إضافة إلى نشرها صور اعتبرها الجمهور جريئة بملابس الرياضة، اذ اظهرت مفاتن الفنانة السورية .

منزل عائلة نسرين في فلسطين

في سياق منفصل، وبالتزامن مع المواجهات التي شهدها حي (الشيخ جراح) في مدينة القدس بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بالكشف عن منزل والدها وأجدادها في فلسطين.

ونشرت نسرين قبل ايام فيديو لمنزل عائلتها في مدينة صفد، والذي تم تهجيرهم منها قسراً.

وعلقت نسرين على الفيديو بالقول: (الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق).

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وكشفت نسرين مصير منزل عائلتها بعد الاستيلاء عليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: (تم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون).

نسرين طافش مع رامز جلال

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، وقعت ضحية الحلقة24 من برنامج المقالب الرمضاني (رامز عقله طار) الذي تم عرضه في رمضان الماضي .

وبدأ رامز جلال كعادته مع ضحاياه من النساء، بالتحرش لفظياً في نسرين طافش، قائلاً: (هي كل وحدة حلوة بيضا إمكانياتها مساعداها هتضايقنا، النجومية مالهالش كبير، طافش دا مش اسم فني خالص).

وسخر رامز جلال من نسرين طافش بالقول: (ظهرت لنا فجأة لقينا ليها مسلسلات على تترات، انتي مين ومين حدفك علينا أحكيلنا رحلة كفاحك).

ويبدو أن رامز جلال زاد العيار هذه المرة حين قال: (أنثى فتاكة، تهوى إبراز مواطن جمالها على إنستجرام، اظبطي القميص عشان نذيع الحلقة، متزودوش النار أحسن السيليكون يسيح).

وأضاف رامز: (معانا نسرين طافش النجمة اللى كان لسه بدري عليها اللى هنمدها على رجليها).

نسرين طافش تنسحب وتنهار

وواصل رامز جلال سخريته من مواهب نسرين وقال: (الاسم نسرين طافش.. بدأت مطربة ولما لقت العُرب تعبانة قالت أتجه للتمثيل اشوف حالى هناك، كام خطوبة على مجموعة من الجوازات، دي عايشة في دور جينفير لوبيز، المرأة الكيرفي).

ولعبت نسرين لعبة (بينت بول) كما هو مقرر، بينما كان يختبئ رامز جلال خلف ستار وأصابها عدة مرات، لكن الممثلة السورية أوقفت اللعب والتصوير بسبب إصابتها، وقالت: (لا أحب هذه الألعاب).

وانهارت نسرين حين صعدت مع رامز جلال والمساعدين إلى (كبسولة الهوب دروب) وبدأت تتحرك في الهواء، بينما يقوم رامز برش الماء والروائح الكريهة.

وفي هذه اللحظة، بكت نسرين وانهارت وصرخت: (نزلوني).

وقام مساعدو رامز بدفع نسرين من الكبسولة إلى حمام السباحة، وقفز رامز جلال ورائها، وعند خروجها من حمام السباحة واصلت طافش بكائها بشدة قائلة إنها تخاف من الأماكن العالية.

ولم تتوقف نسرين عن البكاء حتى بعدما كشف رامز جلال عن هويته الحقيقية.

نسرين سعيدة بالحلقة

من جهتها، وجهت نسرين طافش الشكر لرامز جلال بعد تصدرها التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نسرين طافش عبر حسابها على (تويتر) قائلة: (الرعب الي عشتو ما راح عالفاضي شكرا لتفاعلكم ومحبتكم و عالترند والله يسامحك يا رامز).

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