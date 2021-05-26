فياريال يتوج بطلاً للدوري الأوروبي في المرة الأولى بتاريخه على حساب مانشستر يونايتد

توج فريق فياريال الإسباني بطلاً للدوري الأوروبي في المرة الأولى بتاريخ مسيرته الكروية على حساب منافسه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

🎥 فيديو | تتويج فياريال بطلاً للدوري الاوروبي للمرة الأولى في تاريخه

pic.twitter.com/dtfL27Om0x — KORA 3 (@KORA3ll) May 26, 2021

هدف فياريال في شباك مانشستر يونايتد

ونجح فريق فياريال من تسجيل هدف التقدم في اللقاء عن طريق المهاجم الإسباني وهداف الفريق جيرارد مورينو في الدقيقة ال 29 بتسديدة قوية عانقت مرمى منافسه الشياطين الحمر.

ومع محاولة الفريق الأخير العودة إلى المباراة بعد تلقيه الهدف، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف دون رد.

هدف مانشستر يونايتد والتعادل

وعاد فريق مانشستر يونايتد مع مجريات أحداث الشوط الثاني إلى المباراة، لينجح في تسجيل هدف التعادل وتقليص الفارق في الدقيقة ال55 بواسطة الأورغواياني إدينسون كافاني بهدف سجله اللاعب ببراعة على يمين حارس مرمى فياريال بعد عرضية جميلة.

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وفشل كلا الفريقين في هز شباك الآخر مع نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ركلات الترجيح

واستطاع فريق فياريال الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح بنتيجة 11 -10، لينجح الفريق الإسباني من حصد اللقب في المرة الأولى بتاريخ مسيرته الكروية.

تشكيلة مانشستر يونايتد

ودخل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النرويجي ” أوله غونار سولشار” 48 عامًا، بتشكيلة أمام منافسه فياريال، حيث كان في حراسة المرمى دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

#مانشستر_يونايتد_فياريال احتراف سالم الدوسري قبل سنوات في فياريال أتى بثماره الآن بتحقيق هذه البطولة .. عقبال ليغانيس 🤣 pic.twitter.com/9XZMjyX6AF — ٰHassan || حــســن (@h_ksa10) May 26, 2021

أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، أنثوني إيلانغا.

تشكيلة فياريال

ولعب المدرب الإسباني أوناي إيميري 49 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر يونايتد، حيث كان في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، باو توريس، خوان فويث، بيرفس إستوبينان، بينما في خط الوسط صامويل تشوكويزي، إتيان كابو، داني باريخو، Yeremi Pino.

لكن في هجوم الفريق لعب كلاً من، جيرارد مورينو، باكو ألكاسير، كارلوس باكا، فرناندو نينيو.

نتائج الفريقين في الدوري المحلي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق كبير عن صاحب التتويج والصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة.

وجاء الفريق المنافس فريق فياريال في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة.

#كابو لاعب فياريال الإسباني يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي pic.twitter.com/nX1uxEGUIT — الداهية سبورت (@ALDAHYASPORT) May 27, 2021

وقابل فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فياريال للمرة الخامسة في تاريخه، حيث انتهت المواجهات الأربعة السابقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما كانت الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي مع فوز فياريال بركلات الترجيح.

أما في آخر تسعة مواجهات نهائية جمعت الفرق الإنجليزية والإسبانية في المسابقات الأوروبية، استطاعت الفرق الإسبانية من تحقيق التفوق.

وكان آخر فريق إسباني خسر نهائي أوروبي ضد فريق إنجليزي، فريق ألافيس ضد منافسه ليفربول عام 2001م في كأس الاتحاد الأوروبي.

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