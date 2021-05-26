“شاهد” الاعتداء العنيف على مشجعي مانشستر يونايتد قبيل نهائي الدوري الأوروبي

تعرض عدد من مشجعي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للاعتداء داخل أحد المطاعم، خلال زيارتهم مدينة “جدانسك” البولندية، التي تستضيف المواجهة النهائية بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره فياريال على لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم.

بولندا ومشجعي مانشستر يونايتد

وقالت رئيسة بلدية جدانسك البولندية “ألكسندارا دولكيفيتش” في بيان صحفي، قائلة: ” ندين الاعتداء على مجموعة من المشجعين والذي يتراوح عددهم ما بين 20 -30 مشجعًا من فريق مانشستر يونايتد، مؤكدة أن المدينة ترحب بالجميع ولا مجال للعنف”.

Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa "kibice") Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL #UELfinal pic.twitter.com/pzVvJ4ysDI — Footbreak (@footbreak_yt) May 25, 2021

وأردفت، ” نحن نقدر ونحترم جميع الضيوف داخل مدينتنا من كلا الفريقين مانشستر يونايتد وفياريال لمناصرة فريقهم في المباراة”.

الشرطة البولندية ومانشستر يونايتد

وأعلنت الشرطة البولندية، أنها عثرت على عدد لقطات مصورة من الاعتداء على مشجعي فريق مانشستر يونايتد، حيث ستقوم ستباشر في التحقيق وستقوم بإلقاء القبض على الفاعلين.

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فيما تم السماح بحضور نحو 9500 مشجع داخل ملعب “جدانسك” من أنصار الفريقين لحضور المباراة النهائية للدوري الأوروبي، بين فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ومنافسه فياريال الإسباني بعد مجيئهم من بريطانيا وإسبانيا.

طموح ونتائج الفريقين قبيل المواجهة النهائية

وسيتقابل فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فياريال للمرة الخامسة، حيث انتهت المواجهات الأربعة السابقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي آخر تسعة مواجهات نهائية جمعت الفرق الإنجليزية والإسبانية في المسابقات الأوروبية، استطاعت الفرق الإسبانية من تحقيق التفوق.

رسمـياً | الفرنسي كليمان توربان حكمًا لنهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال. pic.twitter.com/2gIiIMCxtz — MUNStuff (@MUNStuff) May 25, 2021

وكان آخر فريق إسباني خسر نهائي أوروبي ضد فريق إنجليزي، فريق ألافيس ضد منافسه ليفربول عام 2001م في كأس الاتحاد الأوروبي.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وسيدخل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النرويجي ” أوله غونار سولشار” 48 عامًا، وسيكون في حراسة المرمى دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

M.E.N | تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة فياريال pic.twitter.com/MYnYIdTtpZ — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) May 26, 2021

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، أنثوني إيلانغا.

تشكيلة فياريال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني أوناي إيميري 49 عامًا في مواجهة منافسه مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

🚨🚨🚨🚨🚨| سانتي كازورلا لاعب #السد 🖤🤍 سيسافر مع بعثة فريقه السابق فياريال 🇪🇸 الى بولندا لمساندتهم غداً في نهائي #الدوري_الاوروبي ضد مانشستر يونايتد 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/eEYYB5YJeM — 𝑻𝑺 🐺 (@T__ALSADD) May 25, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، باو توريس، خوان فويث، بيرفس إستوبينان، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من، صامويل تشوكويزي، إتيان كابو، داني باريخو، Yeremi Pino.

لكن في هجوم الفريق سيأتي كلاً من، جيرارد مورينو، باكو ألكاسير، كارلوس باكا، فرناندو نينيو.

نتائج الفريقين في الدوري المحلي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق كبير عن صاحب التتويج والصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة.

وجاء الفريق المنافس فريق فياريال في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة.

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