رانيا يوسف تثير ضجة بفستان قصير ووصلة رقص على أغنية روبي “حتة تانية”

تداولت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر رقص الفنانة رانيا يوسف مع إحدى صديقاتها على أغنية حتة تانية للفنانة روبي.

وأثارت رانيا يوسف بهذا الفيديو، الجدل من جديد، حيث ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا بنقشة التايجر، بمزيج من اللونين الأسود والبني، مفتوح من الصدر على شكل علامة V ومفتوح من الظهر.

رانيا يوسف في لبنان

ومؤخراً، أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة تفاعل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها جمهورها صورة لها وهي في لبنان.

وظهرت رانيا في الصورة وهي مرتدية فستان شبه محتشم، بألوان عديدة، مما دفع بعض المغردين للتساؤل، لماذا الفستان بهذا الشكل؟

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع صورة الفنانة المصرية المثيرة للجدل، والتي كانت آخر مواضيعها ما جرى مع مذيع عراقي وتصريحات مثيرة للجدل منها حول الحجاب والمؤخرة.

ولم توضح رانيا في تغريدتها إذا كانت هذه الصورة من لبنان حديثة لها أم قديمة وأعادت نشرها، خاصة وأنها ظهرت فيها بدون كمامة.

قضية رانيا والمذيع العراقي نزار الفارس

وبداية شهر نيسان الماضي، فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس متابعيه، بقرار اعتزاله تقديم البرامج نهائياً، بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل، خاصة بعد أزمته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف.

ونشر نزار الفارس عبر حسابه على “انستجرام”، تعليق أحد المستخدمين على صورته، والذي كتب فيها “هذا ما حد يغتاله ويخلصنا”.

وعلق نزار الفارس قائلاً: ” هذا مو تحريض على القتل، حتى لو اني غلطان أو صادق أو كاذب، معقولة وصلنا لهذه المرحلة؟ أليس من المفترض أن تعاقب الحكومة على هكذا تصرف”.

وتابع: “حتى لو أخطأت، لماذا يتم التحريض على قتلي؟ يكفي خراب ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ثم أعلن نزار الفارس انسحابه من تقديم البرامج، وكتب: ” أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائياً بدون ذكر الأسباب، حجم الضغوطات كبيرة”.

ونشر نزار الفارس عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، مجموعة رسائل تهديد وصلته، كتب في إحداها: “سوف يتم قتلك قريباً”.

يشار إلى أنّ نزار الفارس قال سابقاً أنه على استعداد أن يتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رانيا يوسف بشرط واحد وهو أن تقدم اعتذارها له.

وقال الفارس في مؤتمر صحفي: “ليست لدي أي مشاكل مع رانيا يوسف، وكنا راضيين عن الحوار، واختلفنا فنيا فقط. وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام، مستعد فورا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها، أنا أحترمها وأقدّرها”.

وأكد الفارس أنه ورانيا يوسف استفادا من المقابلة المثيرة للجدل التي جمعتهما، إذ ازدادت شهرته عربيا بينما هي توسعت شهرتها في العراق.

كما شدد نزار الفارس على أن رانيا يوسف كانت تعلم بجميع شروط البرنامج.

وقال: “أخبرت رانيا يوسف أنني سأسمعها أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت أيضاً”.

وسبق أن أكد الفارس أنه قام بتشغيل أغنية إسرائيلية لرانيا يوسف من أجل التفاعل والرقص عليها، إلا إنها رفضت الأمر نهائيًا.

أخذت أجراً

ونفى الفارس أن تكون رانيا يوسف قد أجرت اللقاء مجاناً كما قالت، مضيفاً: “رانيا أخذت أجرا من البرنامج ولكن لا أستطيع قول أخذت كم، ولكنها محترمة، وقدَرت ميزانية البرنامج”.

وتابع فارس: “نعاني من تخليص التصاريح للإعلام العراقي في مصر، ونطالب مكتب الرئيس بالتسهيل، كي يكون هنالك تبادل إعلام بين البلدين”.

من جانبه، تحدث محامي الفارس عن تفاصيل الدعوى القضائية وقال: “نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش. والسب، والقذف، ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي، سيكون معنى ذلك أننا لسنا كاذبين”.