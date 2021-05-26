المغربي يوسف العربي في السجن والتهمة تعنيف قاصرين

أصدرت محكمة فرنسية على اللاعب الدولي المغربي يوسف العربي 34 عامًا، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب قضية ضرب قاصرين تعود لسنة عام 2017م.

يوسف العربي وتعنيف قاصرين

وقال موقع فرنسي “أكتو” الفرنسي، عن إصدار محكمة فرنسية على اللاعب المغربي يوسف العربي بالسجن لمدة عام واحد مع التنفيذ، في قضية وتهمة تعنيف قاصرين تعود تفاصيلها إلى عام 2017م.

وأردف الموقع، قائلاً: ” تعود تفاصيل القضية حينما دخل اللاعب المغربي يوسف العربي وأشقائه قد دخلوا في عراك مع قاصرين اثنين يبلغان من العمر ما بين 13-16 سنة، كانا يرميان قارورات زجاجية على منزل عائلة اللاعب المغربي العربي أثناء قضاء عطلته الصيفية جنوب فرنسا”.

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وأضاف، ” التهم الموجه للاعب المغربي يوسف العربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بتعزيز شاهد عيان، قال بأن العربي وإخوته قاموا باعتداء على القاصرين الذين لم يستطيعوا الافلات والهرب منهم”.

محامي يوسف العربي

وأفادت تقارير فرنسية نقلاً عن المحامي اللاعب المغربي يوسف العربي، أن ثلاثة من عائلة اللاعب الدولي متورطين في تلك الحادثة.

مبينًا أن المحكمة قضت بالسجن بثلاثة سنوات منها سنة واحدة نافذة، بحق العربي واثنين من أشقائه وزوج أخته، مع دفع غرامة مالية بنحو 14 ألف يورو”.

يوسف العربي والأهداف

وأحرز المغربي يوسف العربي 55 هدفًا، وصنع 15 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 100 مباراة، ويصنف اللاعب ضمن العشرة الأوائل لأفضل الهدافين الأجانب.

وحطم اللاعب يوسف العربي الرقم القياسي في التهديف، حيث وصل عدد أهدافه التي سجلها هذا الموسم 22 هدفًا، بفارق هدفين عن الموسم الماضي.

ترتيب الدوري اليوناني

وتربع فريق أوليمبيا كوس على صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باوك برصيد 64 نقطة.

وفي المركز الثالث فريق أريس برصيد 61 نقطة، وجاء فريق أيك في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة فريق أيك برصيد 60 نقطة.

🚨اكمل امس يوسف العربي🇲🇦 مباراته ال100

مع اولمبياكوس منذ 2019: 🥅100 مباراة

⚽55 هدفا

☑️4 من ضربات جزاء

🎯صنع 8 هدف

🥇هداف الدوري مرتين متتاليتين

🏆بطل الدوري 2019 و 2020 الكأس 2019

🤯 34 عام

• افضل لاعب اجنبي 2019-2020 🎖️

• ضمن افضل 11 هدافين ل اولمبياكوس عبر التاريخ pic.twitter.com/bytr9xbKzB — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 24, 2021

ويأتي باناثينايكوس في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، وفي سادس الترتيب آتى فريق أستيراس تريبوليس برصيد 51 نقطة.

أما في ترتيب المجموعة الثانية، جاء فريق فولوس في المركز الأول برصيد 43 نقطة، بينما في المركز الثاني جاء فريق أتروميتوس برصيد 37 نقطة.

وفي المركز الثالث جيانينا برصيد 35 نقطة، يليه في رابع الترتيب لاميا متساويًا بنفس رصيد النقاط.

وبفارق نقطة وحيدة جاء فريق أبولون سميرني في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وفي المركز السادس من الترتيب جاء فريق أوفي برصيد 32 نقطة.

وفي المركز السابع ما قبل الأخير آتى فريق بانيتوليكوس برصيد 28 نقطة، أما أدنى الترتيب فريق لاريسا برصيد 27 نقطة.

هدافو الدوري اليوناني

ويتربع المغربي يوسف العربي للموسم الثاني على التوالي على صدارة هدافي الدوري الممتاز مع فريق أوليمبياكوس برصيد 22 هدفًا، يليه في ثاني الترتيب اللاعب يورغوس ماسوراس برصيد 13 هدفًا، متساويًا كريم أنصاريفرد بنفس رصيد أهداف.

وفي ثالث ترتيب الهدافين جاء اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس مع فريق فولوس برصيد 11 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب خيرونيمو باراليس مع فريق أستيراس تريبوليس.

القناص المغربي يوسف العربي يتوج بلقب هداف الدوري اليوناني للموسم الثاني على التوالي مع ناديه أولمبياكوس ⚽️🥇 🗓 2020: 20 هدفا

🗓 2021: 22 هدفا pic.twitter.com/3i85vqWufV — معز بولحية – Moez Boulahia (@MoezBoulahia) May 21, 2021

أما في رابع الترتيب أتى اللاعب أحمد محجوب برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع اللاعب أندريا زيفكوفيتش مع فريق باوك بنفس رصيد الأهداف.

يليه في خامس جدول ترتيب الدوري اليوناني اللاعب كوستاس فورتونيس مع فريق أوليمبياكوس برصيد 9 أهداف، خلال منافسات الدوري الممتاز.

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