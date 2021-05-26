المتظاهرون السلميون في صحار يطردون مجموعة مغرضة اندست بينهم ويصدرون هذا البيان

نشر المتظاهرون السلميون في صحار بيانا تبرؤا فيه مما وصفوهم بأشخاص مغرضين اندسوا بينهم ظهر اليوم، الأربعاء، وقاموا بارتكاب حماقات غير مقبولة بهدف استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى وشغب.

وجاء في بيان المتظاهرين المنتشر بين العمانيين على مواقع التواصل:(نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا)

وصلني بيان عاجل من المتظاهرين السلميين في #صحار : نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا

يتبع…#صحار_الآن — هـيثـم الجهــوري/ #صحار (@sohar1990) May 26, 2021

وأوضح أحد النشطاء المعتصمين أن هناك مجموعة تقوم بالفتنة لا يمثلون المعتصمين أفكارهم غريبة ويريدون (عمل مشاكل وانتفاض رجال الامن علينا).

من قلب ميدان الاحتفالات ف صلاله الان مجموعة تقوم بالفتنة لايمثلون المعتصمين افكارهم غريبة ويريدو عمل مشاكل وانتفاض رجال الامن علينا ولكن تصدينا لهم بالطرد من الميدان نعيد ونكرر سلمية سلمية لين تتنفذ مطالبنا وطني فوق كل شي #صلاله_الان#صحار_الآن — علي حفيظ محمد باعمر (@akak58910754) May 26, 2021

وتابع موضحا:(ولكن تصدينا لهم بالطرد من الميدان نعيد ونكرر سلمية سلمية لين تتنفذ مطالبنا وطني فوق كل شي)

وبحسب ناشط آخر فإنه تم إدخال مجموعة ملثمة من جهة اللولو وهي من بدأت بالتخريب بينما كان الآخرين في وقفة سلمية بدون أي تدخلات.

تم ادخال مجموعة ملثمة من جهة اللولو وهي من بدأت بالتخريب بينما كان الآخرين في وقفة سلمية بدون أي تدخلات، لاندري من أين أتو ولا من قائدهم ولا من أرسلهم، أوقفوا الشارع وحركوا الشاحنات وحاولوا احداث شغب قرب اللولو، أما المعتصمين الشرفاء فكانوا يطالبون بحقهم بلا تخريب. #صحار_الان — Professor 🇵🇸 (@ahhm99) May 26, 2021

وأضاف موضحا:(لاندري من أين أتو ولا من قائدهم ولا من أرسلهم، أوقفوا الشارع وحركوا الشاحنات وحاولوا احداث شغب قرب اللولو، أما المعتصمين الشرفاء فكانوا يطالبون بحقهم بلا تخريب.)

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مجموعة ملثمة اعترضت سيارات الشرطة العمانية

وكانت مقاطع مصورة انتشرت ظهر اليوم أظهرت تلك المجموعة الملثمة التي تبرأ منها المتظاهرون، وهي تعترض سيارات الشرطة العمانية وتحاول استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى.

اعتراض سيارة الشرطة من قبل المتظاهرين غلط ولا مبرر له ولا يمكن أن يبرر #صحار_الان pic.twitter.com/d5jdKkEmOi — حسن عبدالله حسن المقبالي (@suhar99249943) May 26, 2021

#صحار_الان

حاليا صحار شغب غير طبيعي الافراد طالعين على الاقدام الي يحصلوه يشلوه وحن متخبين كل مكان والله المعين والله ينصرنا دعواتكم ♥️ pic.twitter.com/JPhAjslXoF — H7👤🤍. (@Hamza68596088) May 26, 2021

محلل عماني يقدم هذا المقترح للمحتجين في صحار

هذا وناشد المحلل والسياسي العماني البارز علي المعشني، الشباب المحتجين في صحار بأن يخلوا الميادين فورا ويعطوا فرصة للحكومة ومهلة لتنفيذ مطالبهم، متوعدا بدعمهم والوقوف معمهم حتى التأكد من تنفيذ هذه المطالب.

وفي لقاء له على إذاعة (هلا إف إم) قال المعشني إنه يخشى من تجربة 2011 ويتمنى من الشباب أن يعطوا الحكومة فرصة لمدة 6 أشهر وأن يخرجوا من الميادين.

وتابع موضحا:(لأني عندي تخوف من أن يدخل سيناريو آخر ويركب البعض الموجة كما حدث بـ2011)

وأضاف المحلل العماني مخاطبا المذيعة:(أبشرك وأبشر كل العمانيين أن عمان ليست مستهدفة بالربيع القادم. لكن هذه تداعيات عندنا ظروفنا الخاصة، أما لو كانت مستهدفة وتحت المجهر كنا سمعنا عن قناصين والخوذات البيضاء والقبعات الصفراء وغيرها) حسب وصفه.

وأوضح المعشني (وكان هذا السيناريو سيكون فوق طاقتنا واستيعابنا الذهني بكثير، احنا غير مستهدفين هذا ربيع عماني محدود حاجة داخلية بينا وستحل بشكل أو باخر. لكن الخوف من أن تدخل نوايا أخرى فيه.)

واستكمل المحلل العماني مخاطبا الشباب المحتجين في صحار:(أخاطب الشباب وأتمنى أن تخرجوا من الميادين فورا، ونتابع كلنا الأمر ووعد شرف مني شخصيا أن نتابع قضاياكم خطوة بخطوة ونتبناها، لكن لا تعطوا المبرر لركوب الموجة.)

واختتم:( رسالتكم وصلت لكن لا تعطور الفرصة لركوب موجة ثانية اطلعوا منها واتركوا من يصطاد يصطاد في البحر الجاف)

ما حقيقة وفاة مواطن خلال تجمعات صحار؟

هذا ونفت شرطة عمان السلطانية، حقيقة ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة.

يأتي ذلك، بينما تتواصل التجمعات السلمية في صحار ومناطق أخرى بالسلطنة للشباب المطالبين بتوظيفهم، فيما أطلق مغرّدون عمانيون عبر تويتر حملة (#لا_للتخريب)؛ لتوعية الشباب بضرورة عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الشوارع والجسور وتحطيم المركبات، خلال تجمعاتهم للمطالبة بالحقوق .

السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب

وأمس الثلاثاء، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية اللازمة.

وقرر السلطان صرف إغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

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